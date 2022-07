Voto anticipato in Lombardia? Fontana: “Ipotesi mai sentita”

"Non lo so, è un'ipotesi che ho sentito adesso per la prima volta". Cosi' ha risposto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a chi gli ha chiesto, a margine di una conferenza a Palazzo Lombardia, se ci sia la possibilità che dia le dimissioni in anticipo per andare a votare per le elezioni regionali lo stesso giorno delle politiche.

De Corato: "Per rendere possibile questo scenario, necessarie dimissioni Fontana"

L'ipotesi di un voto anticipato anche in Regione Lombardia "non esiste". L'assessore alla sicurezza della giunta Fontana ed esponente di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato, esclude la possibilità che il voto per palazzo Lombardia possa essere anticipato per farlo coincidere con le elezioni politiche. Per rendere possibile questo scenario, infatti, sarebbero necessarie le dimissioni del presidente Fontana. "Ma non siamo in queste condizioni, non ne abbiamo mai parlato- taglia corto De Corato- E' uno scenario che non è neanche ipotizzabile".