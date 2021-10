Voto, Centinaio: "A Milano era mission impossible, ma non è colpa di Salvini"

"Non mi aspettavo un risultato così importante di Sala al primo turno, ma sapevo che c'era una grossa differenza tra il nostro candidato e il sindaco uscente. Era mission impossible", dice a 'la Stampa' il sottosegretario alle Politiche agricole Gian Marco Centinaio, che difende Salvini: "Chi dice che è colpa sua non capisce nulla di politica".

Alla domanda se il centrodestra rischi di perdere 5 a 0 nelle grandi città, rispodnde: "Spero di no, sarebbe un problema, non per Salvini, ma per tutto il centrodestra. Cinque anni fa era successa più o meno la stessa cosa, se portiamo a casa almeno un sindaco vorrà dire che avremo fatto meglio", replica l'esponente leghista, che spiega ancora: "Il segretario ha fatto tutto quel che poteva fare. Non gli si può buttare la croce addosso. Non posso credere che i candidati sconfitti diano la colpa a Salvini: non funziona così, siamo una squadra".