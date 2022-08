Vuole corteggiare la vicina ma diventa stalker, 79enne fermato dai Carabinieri

Bigliettini a sfondo sessuale, lancio di acqua dal balcone, immondizia davanti a casa. Un 79ennne di Seregno ha fatto di tutto per farsi 'notare' dalla vicina di casa di 59 anni fino a procurarle "un perdurante e grave stato di ansia e di paura e un fondato timore per la propria incolumita'" tando da indurla a girare con lo spray al peperoncino.

L'anziano l'avrebbe anche pedinata e appostato nelle aree comuni del condominio

Per questo, i carabinieri della compagnia di Seregno gli hanno notificato un provvedimento di divieto di avvicinamento alla donna e di non comunicare neppure a distanza con lei, evitando di rivolgerle la parola e astenendosi dall'inviarle biglietti o altri scritti. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'anziano, in passato gia' affidato ai servizi sociali, l'avrebbe anche pedinata e si sarebbe appostato nelle aree comuni del condominio attendendola e avrebbe minacciato di investirla con il suo motorino avvicinandosi a tutta velocità.