Web3 e metaverso: Fiera Milano e AnotheReality

Si stanno definendo gli speaker e i contenuti dei singoli interventi nell’ambito di OnMetaverse Summit, la due giorni di Fiera Milano dell’8 e 9 novembre dedicata alle ultime tecnologie abilitanti del futuro della rete, organizzata in partnership con AnotheReality, realtà pioniera di Metaverso e Web 3, leader di mercato nella realizzazione di tecnologie volte a migliorare l'esperienza dell'utente finale nell’ecosistema digitale.

L’evento, che si terrà a Milano all’interno degli spazi di Allianz MiCo, coinvolgerà aziende, designer, sviluppatori, creator, marketer e innovatori. Arturo Tedeschi, Mirko Maccarrone e Caitlin Krause sono i primi tre nomi dello Steering Committee che presiederà e accompagnerà lo sviluppo di OnMetaverse Summit. Arturo Tedeschi, di formazione architetto (Studio Arturo Tedeschi), ha abbracciato la strada del design computazionale. Come consulente ha collaborato con marchi e studi di fama mondiale come Ross Lovegrove Studio, Zaha Hadid Architects, Adidas, Volkswagen, fornendo servizi relativi a modellazione algoritmica, geometria complessa, fabbricazione digitale, intelligenza artificiale, realtà virtuale e progettazioneguidata dai dati. Tedeschi nel suo intervento all’OnMetaverse Summit affronterà il tema del rapporto della creatività con le tecnologie avanzate come AI e moderazionealgoritmica.

Mirko Maccarrone, il “sognatore pragmatico”

Famoso per il lancio di StorySign, l'app di Huawei premiata con 7 Leoni al Festival della Creatività di Cannes progettata per aiutare le persone con deficit uditivo, Mirko Maccarrone si definisce un “sognatore pragmatico”. Dopo i successi raccolti in Saatchi Saatchi, Bvlgari e Vodafone, annovera tra i ruoli ricoperti quello di ResponsabileMarketing per Huawei Australia - a soli 28 anni. Attualmente è Direttore Tecnologico del Web3 dell’agenzia pubblicitaria “LIGHTBLUE”. L’intervento di Maccarrone alSummit milanese sarà incentrato sul marketing esperienziale. Caitlin Krause, experience designer conosciuta a livello mondiale, insegna Tecnologia eBenessere alla Stanford University California, B.A. alla Duke University e M.F.A. alla Lesley University. Attraverso le sue pubblicazioni (Mindful by Design del 2019 eDesigning Wonder del 2020) Caitlin Krause aiuta i leaders ad accrescere la propria autoconsapevolezza all’interno di relazioni interpersonali basate sulle doti di umanità, innovazione e intelligenza emozionale. Porterà il suo contributo all’OnMetaverse.

Parallelamente, il lavoro degli di Fiera Milano e AnotheReality si sta concentrando sulla definizione degli speaker che interverranno all’evento. Fra questi, anche ArthurSychov, Founder&Ceo di Somnium Space, un mondo virtuale basato su blockchain creato nel 2017, all’interno del quale è possibile la “tokenizzazione” (vale a dire latrasformazione in NFT) di terreni virtuali, oggetti digitali ed esperienze. Ciò vuol dire che gli utenti possono comprare, vendere, ma anche realizzare asset scambiabiliall’interno di Somnium. Il tema che Sychov affronterà nello speech è quanto di più inatteso perché si interrogherà su come l’AI gestirà i propri avatar anche dopo lanostra morte.

Andrea Gaggioli, Ordinario di Psicologia Generale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Cattolica, toccherà i temi delle emozioni e degli stati affettivinella realtà virtuale e nel metaverso, del contributo della VR per nuovi approcci terapeutici e, più in generale, del ruolo delle nuove tecnologie nella promozione delbenessere mentale. Gaggioli, che è anche Direttore del Master Internazionale di Primo Livello in User Experience Psychology, svolge attività di ricerca sulla psicologiadell'esperienza e le sue applicazioni nell'analisi e nel design di artefatti digitali, mettendo a tema gli aspetti della creatività individuale e di gruppo. Tra gli speaker anche Tony Parisi, pioniere della realtà virtuale, imprenditore, autore, musicista e investitore che ha sviluppato standard e protocolli internazionali. È ancheil co-organizzatore del San Francisco WebGL Meetup e del San Francisco WebVR Meetup. Ha scritto tre libri sulla realtà virtuale e WebGL: Learning Virtual Reality(2015), Programming 3D Applications in HTML5 and WebGL (2014), e WebGL Up and Running (2012).OnMetaverse Summit, così come si sta dunque configurando nella nuova edizione 2023, fa parte di un vero e proprio network di eventi orientati al futuro del business.In contemporanea, infatti, all’Allianz MiCo si terranno ben tre altri appuntamenti sulle tecnologie abilitanti: BizBang Show, dedicato alla digital transformation B2B, AIXA, ilsummit italiano che si concentra sui casi di applicazione e uso dell’Intelligenza Artificiale e SMXL, kermesse focalizzata sulle conoscenze del marketing digitale.

Fiera Milano e AnotheReality si stanno collocando, quindi, come Poli su scala globale di osservazione e studio degli sviluppi del Web3 e del metaverso, fungendo dacatalizzatori della community degli innovatori impegnati a sondare e implementare nuove esperienze digitali nella realtà immersiva. Il Summit dell’8 e 9 novembre costituisce, infatti, un traguardo inaspettato che lancia Milano nell’orizzonte della ricerca sulle soluzioni più avanzate nel settoredell’innovazione in ambiente digitale.