Ristrutturare lo stadio di San Siro, WeBuild si mette a disposizione

WeBuild si mette a disposizione per la ristrutturazione dello stadio Meazza, dopo che nelle ultime settimane si è riaperta la possibilità, avallata anche dal sindaco Sala, di poter rimettere a nuovo l'impianto pur rispettando il vincolo sul secondo anello posto dalla Soprintendenza, anche grazie al progetto presentato dallo studio Arco Associati e dell'architetto Giulio Fenyves e presentato dal consigliere azzurro Alessandro De Chirico. Lo si apprende – scrive Il Corriere Della Sera - in una lettera indirizzata al sindaco Beppe Sala e al direttore generale del Comune Christian Malangone, al presidente del Milan Paolo Scaroni e all'ad Giorgio Furlani e alla società M-I Stadio di Inter e Milan, che gestisce il Meazza per conto dei club, nelle persone del presidente Roberto Ruozi e degli amministratori delegati Mark Van Huuksloot e di Marco Luigi Lomazzi.

Rigenerazione funzionale e strutturale dello Stadio

A scriverla e recapitarla giovedì a Palazzo Marino, Pietro Salini, amministratore delegato di WeBuild — ex Salini-Impregilo, uno dei principali operatori nazionali e internazionali nel settore delle costruzioni e dell'ingegneria civile — per "manifestare la propria disponibilità a collaborare nella individuazione di modalità e processi finalizzati alla rigenerazione funzionale e strutturale dello Stadio per una sua migliore fruizione nel medio periodo".