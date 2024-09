Wegreenit rinnova la partnership con Urania Milano e si espande all'estero

Nuova stagione e partnership ancora più consolidata tra Urania Milano e Wegreenit. Nella splendida sede proprio dello sponsor rossoblu in piazzale Loreto è stata presentata la conferma della sponsorizzazione di Wegreenit e la presentazione della nuova stagione agonistica dei Wildcats. A fare gli onori di casa il CEO di Wegreenit Fabrizio Candoni, presente al gran completo staff tecnico e tutti i giocatori di Urania, e tutto il gruppo dirigenziale di Urania.

Biganzoli (Wildcats): "Intatta l'emozione di iniziare un nuovo campionato"

È stato proprio l’AD dei Wildcats Luca Biganzoli ad aprire la giornata: “Anche dopo tante stagioni con Urania resta, sempre, intatta la grande emozioni di iniziare un nuovo campionato. Torneo difficile e molto competitivo che sarà sicuramente sfidante. Noi saremo pronti a raccogliere la sfida, un lungo ed appassionante viaggio ed anche una grande occasione di migliorare e di crescere per tutti noi. Abbiamo formato un gruppo solido pronto per navigare, con grandi competenze e qualità. Grazie ad una proprietà solida ed ambiziosa, e dei grandi compagni di viaggio che sono i nostri sponsor/partner, con cui condividiamo valori, modello sportivo e business"

Candoni (Wegreenit): "Orgogliosi di rinnovare il nostro supporto a Urania"

Quindi il CEO di Wegreenit Fabrizio Candoni: “Siamo orgogliosi di rinnovare il nostro supporto a Urania, una società sportiva, simbolo della nostra città che in quest’ultimo anno abbiamo conosciuto e apprezzato sempre di più. Wegreenit, come Urania, è cresciuta e si sta progressivamente aprendo al mercato europeo, con nuove sedi a Madrid, Varsavia, Lisbona, Atene, Parigi e Berlino. Il nostro cuore pulsante resta però a Milano, una città affascinante quanto complessa e sfidante, come lo è il campionato di basket. Scegliersi per il secondo anno consecutivo significa che entrambi abbiamo riconosciuto il valore reciproco e l’affinità nel gestire la squadra in campo, per quanto riguarda l’Urania e il nostro team di lavoro in Wegreenit. Cosa ci accomuna? La voglia di vincere, di migliorarsi sempre e la grande dedizione al lavoro”.

“Il nostro è un approccio pragmatico e lungimirante - ha aggiunto Candoni -, studiamo a fondo le migliori soluzioni per supportare i nostri clienti nell’efficientamento energetico degli edifici, guidati da una visione chiara e condivisa: tradurre in risultati concreti e misurabili la sfida della transizione energetica. Così come fa Urania: Coach e giocatori studiano gli avversari e individuano le migliori strategie per dare poi il massimo durante la gara e giocarsi il tutto per tutto, con coraggio e determinazione. Anche il cammino fatto finora, devo dire, è un tratto che ci contraddistingue: entrambi corriamo verso la vetta, con grande impegno e forza di volontà oltre che sacrificio, consapevoli che solo così si possono ottenere i risultati sperati”.

Cremascoli (Urania): "Perfetta sintonia con Wegreenit"

Il presidente di Urania Ettore Cremascoli ha aggiunto: “Il rapporto con Fabrizio e con Wegreenit è di perfetta sintonia, gruppo e persona con cui condividiamo valori, passione e progetti. Abbiamo cercato di allestire una squadra solida e pronta per navigare in un campionato molto competitivo come la A2 di quest’anno, vorremmo vedere belle partite e tante emozioni. Emozioni che spero facciano da volano all’arrivo di tanti tifosi appassionati all’Allianz Cloud”.

Coach Cardani: "La società ha costruito un roster competitivo"

E' quindi intervenuto il coach Marco Cardani: “Vorremmo ringraziare prima di tutto Wegreenit per la splendida ospitalità, in un evento importante come la presentazione della stagione 2024/2025. Credo che con la società abbiamo costruito un roster competitivo, con un eccellente gruppo di italiani, dei giovani che potranno crescere ulteriormente e due stranieri di grande qualità. Proveremo a far divertire il nostro pubblico con un gioco brillante, piacevole ed appassionante”.

Bellani: "Urania, un sogno ed una prospettiva"

Conclusioni affidate ad Emanuele Bellani, socio di Urania: “Voglio ringraziare Fabrizio Candoni, Wegreenit e tutti i nostri partner e sponsor che saranno con noi anche in questa stagione. Ringrazio tutta la famiglia Cremascoli che, cinque anni fa, mi hanno dato l’opportunità di entrare in Urania, un sogno ed una prospettiva, obbiettivi a lungo termine su un progetto che ci appassiona”.

La nascita della holding Wegreenit International

Non solo il rinnovo della partnership con Urania: a settembre Weegreenit ha annunciato l'avvio dell'espansione internazionale attraverso la costituzione della holding Wegreenit International, che permetterà al gruppo di estendere le proprie attività operative dall’Italia, paese in cui la Società è nata, in tutta Europa. Il primo paese interessato dall’espansione del Gruppo è la Spagna, dove è stata aperta Wegreenit España S.L., ed entro fine anno sono previste le aperture in Portogallo, Polonia e Grecia. Alla guida della holding il CEO Fabrizio Candoni, già a capo di Wegreenit Italia.

Wegreenit: i numeri del 2023

Wegreenit ha saputo consolidare rapidamente il proprio percorso di crescita, registrando ricavi pari a 80 milioni di euro nel 2023. La Società conta in Italia 65 dipendenti ed è attiva nel paese con oltre 200 interventi e 67 progetti di efficientamento energetico conclusi. Opera in quattro business unit principali - Construction (coibentazione e isolamento), Solar (solare e fotovoltaico), Structural (consolidamento sismico), HVAC (gestione di calore, ventilazione e condizionamento).

Il modello di business si fonda su efficienza, agilità operativa e gestionale e rapidità di esecuzione, caratteristiche che permetteranno al Gruppo di adattarsi rapidamente a diversi mercati europei per riuscire a rispondere alla crescente domanda di efficientamento energetico del settore edile, stimolata dalla direttiva europea “Case Green”.

In questo ambito, Wegreenit si occupa di efficientamento energetico a 360° e segue i processi di progettazione architettonica e impiantistica, anche a livello esecutivo, del permitting, della gestione delle operazioni finanziarie correlate all’intervento, del project e site management, della fornitura di materiali e tecnologie impiantistiche, della direzione lavori e del coordinamento per la sicurezza. Cura, quindi, nel contesto delle costruzioni, ogni aspetto dei progetti, dallo studio di prefattibilità alle fasi operative, presidiando costantemente il cantiere fino al loro completamento.

Candoni: "E' il momento giusto per aprirci ad altri Paesi europei"

Fabrizio Candoni, Presidente e AD di Wegreenit International e di Wegreenit Italia, ha dichiarato: “Alla luce del successo del nostro modello e della costante crescita del business in Italia, abbiamo deciso che questo è il momento giusto per aprirci anche ad altri paesi europei. Siamo convinti che le competenze sviluppate e consolidate nei nostri primi cinque anni di vita, nonostante la complessità del momento storico e di mercato, ci permetteranno di offrire in altri contesti la nostra capacità di realizzare progetti di retrofitting chiavi in mano, dalla fase di progettazione alla gestione dei fabbisogni finanziari e di tutti gli aspetti connessi a iter amministrativo e certificazioni, fino alla consegna dell’opera”.