West Nile, primo decesso in Lombardia: un morto nel Bresciano

Virus del Nilo occidentale, si registra il primo decesso in Lombardia. Lo conferma l'assessorato al Welfare lombardo che ieri aveva indicato in 11 i casi di West Nile individuati nella Regione. Il decesso è avvenuto nel Bresciano. Il decesso è avvenuto la settimana scorsa. Gli altri casi confermati nel Bresciano comprendono una persona ospedalizzata che non presenta complicazioni e anzi in fase di dimissioni: la terza persona è invece un donatore di sangue a cui è stata confermata la presenza del virus dalle analisi di controllo ed è senza sintomi, come riporta LaPresse.