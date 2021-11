Wii, Relatech, Banca Sistema: sono alcuni dei titoli della settimana in Borsa

Questi i cinque titoli quotati a Piazza Affari che secondo Websim potrebbero muoversi nelle prossime settimane.

Relatech, Digital Enabler Solution knowledge Company e PMI Innovativa specializzata in Big Data, Blockchain, Machine Learning e Cloud, figura tra le 600 aziende in Italia con un maggior tasso di crescita. La classifica, stilata dal'Istituto Tedesco di Qualità e Finanza che ha raccolto le candidature di oltre 25 mila aziende italiane, si basa sul tasso annuo di crescita composto (CAGR) conseguito dalle società nel triennio 2017- 2020. Per approfondire clicca qui

EdiliziAcrobatica, la prima società quotata del settore dell'edilizia operativa in doppia fune di sicurezza, ha pubblicato i dati relativi al terzo trimestre 2021, non sottoposti a revisione contabile. I ricavi sono stati pari a circa 61,5 milioni di euro, e hanno registrato un incremento del 142,6% rispetto allo stesso dato dell'esercizio precedente, pari a Euro 25,4 milioni. Per approfondire clicca qui

Wiit, operatore attivo nel mercato dei servizi Cloud computing e quotato sul segmento STAR, ha perfezionato l'acquisto del 100% del capitale di Boreus e Gecko. L'acquisizione di Boreus (cloud provider) e Gecko (sviluppatore di soluzioni sofware DevOps con un focus su tecnologie kubernetes) rappresentano un sensibile avanzamento del progetto Cloud4Europe, avviato dal Gruppo in sintonia con la sua strategia di crescita per linee esterne. Per approfondire clicca qui

Banca Sistema, un istituto specializzato nell'acquisto di crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione, ha approvato i risultati al 30 settembre 2021. La business line factoring ha raggiunto volumi pari a 2.495 milioni, in crescita del 14% su base annua. Con riferimento alla cessione del quinto, lo stock dei crediti ammonta a 955 milioni, in aumento del 3% su base annua (931 milioni) e sostanzialmente stabile rispetto al 30 giugno 2021 (959 milioni), nonostante i rimborsi anticipati. Per approfondire clicca qui

Abitare In è uno sviluppatore immobiliare attivo a Milano. Le domanda abitativa, in sensibile crescita dopo il primo lockdown, non accenna a diminuire. È quanto emerge da uno studio di Tecnocasa pubblicato su Il Sole 24 Ore. Nei primi sei mesi del 2021, i volumi delle transazioni sono aumentati a doppia cifra, di ben il +56% rispetto allo stesso periodo del 2020 e del +21,9% rispetto al 2019. Per approfondire clicca qui