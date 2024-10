WithLess chiude un round da 3 milioni di euro guidato da Primo Ventures

WithLess, la startup innovativa che elimina sprechi di tempo e denaro nell'acquisizione e gestione dei software aziendali, ha ottenuto un investimento pari a 3 milioni di euro dal lead investor Primo Ventures SGR S.p.A., tramite i fondi Primo Digital e Primo Digital Parallel Italia, e da Yabeo, Apside, la joint venture paritetica costituita da Intesa Sanpaolo e Zest, Zest e Fondazione Compagnia di San Paolo attraverso l’acceleratore Magic Mind, B-Heroes e altri angel investor. Il round è destinato al lancio commerciale del prodotto in Italia, Spagna, Germania e Francia, e all'ampliamento strategico del team.

Le aziende sprecano tra il 20% e il 35% del loro budget software

Si stima che le aziende oggi sprechino tra il 20% e il 35% del loro budget software, spesso pagando per strumenti duplicati o completamente inutilizzati. CFO e amministratori di molte PMI possono perdere fino a un mese e mezzo all’anno, impegnati a recuperare fatture, riconciliare budget e tracciare le spese. Dal 2022, Il numero di software e servizi in abbonamento utilizzati dalle aziende è raddoppiato, e si prevede che quintuplicherà entro il 2028 (Fonte: Statista).

Nonostante questa crescita, molte aziende non dispongono ancora di un sistema efficace per monitorare l’uso dei tool acquistati, lasciando i CFO privi di una visione chiara. In assenza di una supervisione centralizzata, i vari dipartimenti acquistano software senza considerare il proprio impatto economico, ritenendo che i costi siano contenuti. Tuttavia, questi servizi in abbonamento hanno spesso costi variabili e, in assenza di un monitoraggio costante, le aziende finiscono per pagare strumenti inutilizzati, con spese che potrebbero essere facilmente redirette verso altri investimenti.

WithLess sfrutta l'intelligenza artificiale per ottimizzare costi e strutturare i processi di procurement

In questo contesto, nasce WithLess, la piattaforma di software management per i team finanziari, che sfrutta l'intelligenza artificiale per ottimizzare costi e strutturare i processi di procurement, restituendo il controllo dei pagamenti ai CFO e prevenendo perdite sia in termini di costi che in termini di tempo.

WithLess è già utilizzata dalle più innovative aziende tech italiane come MotorK, Qomodo, SmartPricing, Talent Garden, UnoBravo, che hanno riscontrato enormi vantaggi.



Simone Colla - Head of Finance MotorK: "Automazione e integrazione sono aspetti fondamentali per la nostra attività, e avere una piattaforma di gestione delle spese SaaS come WithLess, che può fare lo stesso internamente per noi, è fantastico. Decisamente un ottimo investimento, che si è ripagato in poco tempo."

Luca Rodella - CEO SmartPricing: "In una startup in rapida crescita, è facile perdere il controllo delle spese. WithLess ci ha aiutato a delegare i pagamenti mantenendo il controllo."

Tiziana Cannone - CFO UnoBravo: "Grazie a WithLess, in breve tempo abbiamo identificato decine di software non completamente utilizzati o non necessari, risparmiando una considerevole somma grazie al loro servizio."

Il procurement in tre semplici fasi

WithLess permette di semplificare la gestione amministrativa e di risparmiare oltre il 30% dei costi legati ai software in uso e ristruttura il procurement in tre semplici fasi:

1. DISCOVER: WithLess si collega ai sistemi aziendali e, grazie alla sua AI, mappa i software utilizzati, tracciandone l’utilizzo e organizzando i dati in una dashboard dove il CFO può monitorare il numero di software acquistati, i costi sostenuti e l'effettivo utilizzo da parte dei dipendenti.

2. CONTROL: WithLess restituisce il controllo dei pagamenti al team finanziario e previene addebiti indesiderati, fornendo un numero illimitato di carte prepagate e strutturando gli acquisti di software con un processo di approvazione del budget gestito dall’AI.

3. SAVE: WithLess aiuta le aziende a risparmiare tempo e denaro generando alert, automatizzando la burocrazia collegata ai pagamenti e offrendo servizi di supporto on-demand per la selezione e la rinegoziazione dei software

Gianluca Treu, fondatore e amministratore della società, commenta: “Per lanciare WithLess, siamo partiti dal team. Assieme a Thomas Alisi (co-founder) e al nostro advisor Davide Dattoli (founder di Talent Garden) abbiamo selezionato talenti con esperienza in aziende unicorn come Adyen e Revolut. Con questo round, l’obiettivo è di continuare a rafforzare questo team eccezionale per costruire una forza vendita capace di conquistare il mercato italiano e di espandersi in Europa. Le nuove risorse saranno inoltre funzionali a rendere il nostro sistema AI ancora più avanzato, sfruttando il prezioso feedback dei nostri clienti.”

Niccolò Sanarico, General Partner e CTO di Primo Ventures SGR S.p.A., aggiunge: "Se è vero che, come molti dicono, ‘software is eating the world’ (il software si sta mangiando il mondo), allora abbiamo bisogno di soluzioni semplici ed efficaci per governarlo e gestirlo. WithLess risponde esattamente a questo bisogno. Abbiamo scelto di investire in un team che ci ha colpito per la sua competenza e la forte ambizione. Siamo felici di poter supportare i fondatori nel loro percorso di crescita anche con riferimento alle tematiche ESG, affiancando WithLess in un percorso volto a mitigare i rischi e cogliere le opportunità legati alla sostenibilità ambientale oltre che finanziaria.”

Enrica David, Senior Director di Intesa Sanpaolo S.p.A. e Presidente del Comitato Investimenti di Apside, sottolinea: “L'investimento in WithLess è strategico per la sua capacità di rivoluzionare il procurement aziendale. Grazie all'innovativo utilizzo dell'intelligenza artificiale, la piattaforma ottimizza le risorse e migliora l'efficienza operativa. WithLess si distingue per la sua capacità di rivoluzionare la gestione amministrativa, rispondendo alle esigenze delle imprese moderne con un’ottica in sintonia con le tematiche ESG".

Gabriele Ronchini, CEO di Zest Investments e Vice Presidente del Comitato di Investimenti di Apside ha commentato: “Investire in WithLess significa abbracciare il futuro dell'AI applicata al fintech, dove l'intelligenza artificiale non è solo uno strumento, ma un motore di cambiamento. In un mondo dove l'efficienza e la sostenibilità sono cruciali, WithLess si distingue come soluzione innovativa che ottimizza i costi e combatte gli sprechi, allineandosi con le esigenze di un'economia moderna e consapevole".

WithLess è stata inoltre selezionata da Mastercard fra le 10 migliori fintech italiane, nel contesto del “Mastecard for fintech Program” dimostrando un eccellente posizionamento nel panorama italiano. Dopo questo riconoscimento la società è pronta a consolidare la sua presenza nazionale e a conquistare il mercato europeo. L’operazione si è conclusa con il supporto dello studio legale Lexia, guidato dall'Avv. Angelo Messore, e di LCA Studio Legale, guidato da Avv. Stefano Giannone Codiglione.