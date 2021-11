Womb, il nuovo grattacielo con bosco sospeso di Milano

Per ora è solo una suggestione: è il progetto dello studio romano Labics per il nuovo edificio che sorgerà al posto del grattacielo di Reale Immobili in zona Garibaldi, che sarà abbattuto per far spazio a un nuovo palazzo destinato ad uffici. La risposta è Womb, ad oggi solo un progetto su carta e non un progetto esecutivo. Ma le linee guida del Wellness Over Milan Bureaus appare chiara: una mezza piramide che rispetta i requisiti del bando relativi a comfort ambientali degli spazi di lavoro e risparmio energetico, flessibilità nell’utilizzo degli ambienti oltre e rapporto con il contesto urbano della zona. Tra vetro e calcestruzzo, anche un bosco verticale di lecci che porta sino alla sommità del grattacielo da quasi novanta metri di altezza. E nei piani intermedi terrazze e spazi dove lavorare anche all'aperto.