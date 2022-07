World Manufacturing Foundation: Diego Andreis nuovo presidente

Il board of directors della World Manufacturing Foundation, composto dai rappresentanti di Confindustria Lombardia, Politecnico di Milano e Intelligent Manufacturing Systems, ha nominato l’imprenditore Diego Andreis nuovo Presidente del WMFoundation.

Chi è Diego Andreis

Diego Andreis è Managing director di Fluid-o-Tech - azienda familiare con oltre 70 anni di esperienza, leader di mercato nella progettazione e produzione di pompe volumetriche e sistemi per la gestione dei fluidi per il settore automobilistico, medicale, della ristorazione e industriale –, ed è attualmente Presidente del cluster AFIL, Vicepresidente di Federmeccanica, Vicepresidente di CEEMET e Vicepresidente di Assolombarda. Dal 2015 si occupa attivamente di valorizzare la trasformazione dell'Industria dalla Meccanica alla Meccatronica.

Diego Andreis: "Ci sono sfide che impongono alle imprese una capacità di reazione, previsione e adattamento fuori dal comune"

“La fase storica che stiamo attraversando rappresenta per il mondo dell’industria un passaggio cruciale: le transizioni digitale ed ambientale, la crisi energetica, l’aumento dei costi delle materie prime, le difficoltà di approvvigionamento causate dalla scarsità di materiali e dai blocchi alle catene del valore, le sanzioni internazionali, sono tutte sfide che impongono alle imprese una capacità di reazione, previsione e adattamento fuori dal comune. In questo contesto, soggetti come la World Manufacturing Foundation hanno la responsabilità di supportare e orientare l’industria per riaffermarne la centralità – attraverso innovazione, sostenibilità sociale e ambientale e competenze – e cogliere le opportunità anche nel nuovo mondo multipolare che ci aspetta” ha dichiarato Diego Andreis nel commentare la nomina a Presidente della WMFoundation.

L'evento annuale in programma venerdì 25 e sabato 26 settembre 2022

Contestualmente alla nomina del nuovo presidente, la World Manufacturing Foundation ha annunciato che l’evento annuale, il World Manufacturing Forum, si svolgerà venerdì 25 e sabato 26 novembre 2022 presso il Porsche Experience Center Franciacorta a Bargnana (BS). L’edizione 2022 del WMF, “Redesigning Supply Chains in the new Era of Manufacturing”, approfondirà la riorganizzazione delle catene di approvvigionamento globale nel post-pandemia e alla luce del conflitto in Ucraina e del conseguente impianto sanzionatorio.