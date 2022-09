World Water Day: mostra alla Centrale dell'Acqua di Milano

Mercoledì 14 settembre alle 17 inaugura Water, making the invisible visible, mostra fotografica inserita nel palinsesto del Photofestival e che è ospitata da MM alla Centrale dell'Acqua sino al 28 settembre. Si tratta di una selezione delle migliori fotografie del concorso internazionale World Water Day Photo Contest, per l'edizione 2022 del concorso internazionale World Water Day Photo Contest – giunto alla sesta edizione – bandito dal Lions Club Seregno AID e promosso in collaborazione con le Nazioni Unite (UN Water). Immagini, spiegano gli organizzatori, che intendono spingere a una riflessione sul valore dell’acqua: siccità, lotta per la sopravvivenza, inquinamento, alluvioni, ricerca disperata, ma anche acqua come potere curativo, sentimento e gioia.

I prossimi appuntamenti alla Centrale dell'Acqua di MM a Milano

Qualche anticipazione sui prossimi appuntamenti alla Centrale dell'Acqua: dal 30 settembre al 30 ottobre la mostra Lessico e Nuvole: le parole del cambiamento climatico, e infine dal 5 all'8 ottobre il Pianeta Mare Film Festival, la rassegna documentaristica ideata dalla Stazione Zoologica di Napoli.

L'ingresso alla Centrale dell'Acqua è sempre libero fino a esaurimento posti.