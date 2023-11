Yana Malayko, ipotesi ergastolo per l'ex fidanzato Dumitru Stratan

Yana Malayko, l'ex fidanzato rischia l'ergastolo

"Ora posso chiedere solo giustizia. Io e mia figlia morta chiediamo la giustizia, questa persona che ha ammazzato mia figlia, lasciandola sulla strada come un sacco dell'immondizia, deve pagare il prezzo più grave possibile". Così si ero espresso il papà di Yana Malayko, la 23enne ucraina uccisa a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. Per quel delitto è accusato Dumitru Stratan, ex fidanzato della donna, che ora rischia l'ergastolo.

"Se ti vedo con un altro uomo ti ammazzo"

Nel processo, che avrà inizio il 21 novembre con l'udienza preliminare, peseranno le aggravanti della premeditazione. Come riporta Tgcom24 l'uomo prima dell'agguiato avrebbe detto anche "Se ti vedo con un altro uomo ti ammazzo". In più Dumitru Stratan avrebbe rivolto un'eccesso di violenza "su un corpo minuto" come quello della ex fidanzata, tutti elementi che potrebbero portare verso il massimo della pena.