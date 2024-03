Sanità: Zappa, eccellenza della chirurgia addominale, lascia il SSN

Sanità: Marco Antonio Zappa, eccellenza della chirurgia addominale, lascia il SSN

Marco Antonio Zappa da oggi non è più il direttore della Chirurgia Generale dell'Asst Fatebenefratelli Sacco di Milano. "Sono stato rinnovato a ottobre del 2023 come direttore, potevo rimanere altri nove anni ma ho fatto domanda per andare in pensione, anche se in realtà, visto che potevo restare, è come se mi stessi dimettendo" spiega Zappa all'ANSA, dicendosi deluso dal Servizio sanitario nazionale in cui ha lavorato per tutta la vita. Secondo Zappa, che in autunno curò anche Fedez dal sanguinamento di due ulcere, "quando il sistema trova persone che sono dei rompiscatole come me - prosegue - gli preferisce qualcuno che accetta tutto senza obiettare o polemizzare. 'Uno vale uno' è stata anche una battaglia politica, ma non è così, anche se tutti abbiamo la stessa dignità". Perché "io non guido la Ferrari come Leclerc e non canto come Battisti, e viceversa", va avanti Zappa, che aggiunge: "Se una persona che eccelle in un campo - osserva - fa domanda di pre-pensionamento, lei lo chiamerebbe per chiedergli se vuole restare? A me non ha chiamato nessuno".