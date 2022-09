Zerocalcare a Milano per presentare No Sleep Till Shengal

Zerocalcare alla Libreria Feltrinelli di piazza Piemonte a Milano il prossimo 3 ottobre. E' la prima tappa del booktour del celebre fumettista, in uscita in tutte le librerie il 4 ottobre con il nuovo libro No Sleep Till Shengal (Bao Publishing), reportage del viaggio che ha compiuto nel 2021 in Medio Oriente nell'enclave irachena degli Ezidi, un popolo sopravvissuto al genocidio dell'Isis e minacciato per la propria aspirazione al Confederalismo democratico.

No Sleep Till Shengal, il nuovo volume di Zerocalcare

Un'occasione per incontrare il fumettista e assistere al racconto del suo viaggio in Iraq che ha dato vita a No Sleep Till Shengal, fotografia di un momento geopolitico preciso in cui un manipolo di persone si oppone allo strapotere di chi chiama "terrorismo" ogni tentativo di resistenza, mentre gli assetti di potere cambiano lentamente, e il sogno del Confederalismo democratico in un pezzetto troppo spesso dimenticato di Mesopotamia rischia di svanire per sempre, nell'indifferenza assordante dell'occidente. In quell'occasione, dopo la chiacchiera con Zerocalcare, i partecipanti potranno accedere al momento di firma-copie e riceveranno uno speciale timbro commemorativo della serata

Il tour delle librerie Feltrinelli di Zerocalcare

Il tour prosegue mercoledì 5 ottobre alla Feltrinelli via Appia Nuova a Roma, venerdì 7 ottobre alla Feltrinelli Red Firenze, lunedì 10 ottobre alle Ogr Torino in collaborazione con laFeltrinelli di Torino Cln, mercoledì 12 ottobre al Foqus di Napoli in collaborazione con laFeltrinelli piazza dei Martiri, venerdì 14 ottobre alla Feltrinelli di via Melo a Bari e lunedì 17 ottobre al Rouge et Noir di Palermo in collaborazione con laFeltrinelli di via Cavour.