Zerocalcare e la mostra "Dopo il botto": "Dopo il covid nuova società"

Zerocalcare e la mostra "Dopo il botto": "Progetto davvero speciale"

Apre domani a Milano la mostra di Zerocalcare, allestita negli ampi spazi della Fabbrica del Vapore e che sarà visitabile fino al 23 aprile. Un evento unico, in cui in un solo spazio espositivo è racchiusa tutta la carriera e l'arte del fumettista Michele Rech, che ha conquistato un ampio pubblico lo scorso anno con la divertente e struggente serie Netflix 'Strappare lungo i bordi', ma che da ormai 20 anni è molto conosciuto per le sue opere che sono al tempo stesso leggere e di denuncia. Poco dopo aver annunciato, per il 2023, una nuova serie, ancora per Netflix, dal titolo 'Questo mondo non mi renderà cattivo', l'artista questa mattina a Milano ha presentato questa grande mostra, intitolata significativamente 'Dopo il botto'.

Zerocalcare, la mostra "Dopo il botto": "Il covid ci ha dato la possibilità di ripensare la società, di tirare fuori uno spirito diverso"

Il simbolo è un grande meteorite che, spiega Zerocalcare, "non sta cadendo. È caduto. Il covid ci ha dato la possibilità di ripensare la società, di tirare fuori uno spirito diverso, più attento agli altri e alla collettività. Ma non è accaduto. La mostra riflette anche su questo, guardando i lavori che sono stati realizzati a servizio delle lotte e delle vertenze collettive degli ultimi 20 anni, fino a oggi, si può scorgere un pezzo di quelle tensioni che attraversano le strade di questo Paese".

Zerocalcare, la mostra "Dopo il botto" divisa in diversi settori

La mostra è divisa in diversi settori, ci sono i manifesti di 'lotta' di molti anni fa, lavori collettivi ai quali Michele Rech dava il tocco della sua arte, poi i fumetti, una sezione di disegni dei suoi tanti personaggi, perfino una piccola sala cinema dove viene proiettato 'Strappare lungo i bordi'. "Spero che non mi odino a morte per sempre - ha detto Zerocalcare parlando di quanti hanno lavorato all'allestimento - per il grande lavoro che hanno dovuto fare, spesso fino a notte fonda. Sono contento di fare questa cosa qui a Milano, c’è un elemento che mi sta molto a cuore, la parte più collettiva, molti di quei lavori sono davvero collettivi, pensati insieme a tante persone nel corso degli anni".

Zerocalcare, mostra "Dopo il botto": "C'è tutta la parte legata alle mie paranoie"

"Poi - ha aggiunto - c’è tutta la parte legata alle mie paranoie, alle mie fragilità, cose in cui alcuni si ritrovano, non persone necessariamente della mia generazione o della mia origine geografica e sociale, ma che condividono il disagio. Una delle cose più importanti è vivere nel collettivo, con gli altri. Qui troverete anche cose divisive, ho provato a mettere tutto nella maniera più fedele possibile". Il 'botto' del titolo, ha poi spiegato, "è quello che ho percepito a causa della devastazione delle relazioni dovuta anche alla pandemia, è un botto che ho percepito su di me. Ma non dobbiamo isolarci, perché credo che l’intelligenza collettiva produca sempre di più e meglio di quello che può fare il singolo". La mostra è ideata da Silvia Barbagallo e curata da Giulia Ferracci, prodotta da Arthemisia e organizzata da Minimondi Eventi e Arthemisia in collaborazione con Piuma, e promossa dal Comune di Milano.

Assessore Tomasso Sacchi: "È un progetto davvero speciale, lo raccontano queste scenografie teatrali e impattanti"

L'assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi, ha sottolineato: "È un progetto davvero speciale, lo raccontano queste scenografie teatrali e impattanti, è il racconto di Michele e tutte le persone che ci hanno lavorato, uno sforzo collettivo che ha portato a queste installazioni. Hanno realizzato qualcosa di davvero unico, e sono felice perché ci lavoriamo da tanto tempo. È un racconto, quello di Zerocalcare, che porta qui una serie di cosmi, mondi, evocazioni e pensieri con la sua visione caustica e graffiante. Ci aiuta anche a raccontare un nuovo corso di Fabbrica del Vapore: per noi è una bellissima novità in questo luogo che amiamo".