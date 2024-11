Zest, il cda approva i risultati al 30 settembre 2024: ricavi a 6,12 milioni di euro

Il Consiglio di Amministrazione di Zest S.p.A. ha preso oggi visione e ha approvato i risultati finanziari riconducibili alle attività condotte fino al 30 settembre 2024. Il terzo trimestre dell'esercizio in corso ha visto proseguire il processo di integrazione avviato con l'operazione di fusione nell'ottica di ottenere maggiori opportunità di mercato e di ottimizzare talune componenti di costo.

Spiega la nota del gruppo: "A decorrere dal 1 luglio 2024 è in vigore il nuovo assetto organizzativo del Gruppo Zest realizzato per il tramite di due conferimenti di ramo d'azienda a beneficio della società Zest Investments S.r.l., a cui è demandata l'attività di investimento e gestione del portafoglio, e della società Zest Innovation S.r.l. a cui è demandato lo svolgimento delle attività di natura consulenziale con i clienti corporate del Gruppo Zest".

Nel terzo trimestre del 2024 i Ricavi e proventi si attestano ad Euro 6,12 milioni rispetto a Euro 4,03 milioni al 30 settembre 2023 del solo Gruppo Digital Magics. Il risultato netto della gestione investimenti ha un saldo complessivo di Euro -0,87 milioni e, per via dell'esercizio della OCI option, è attribuito per euro -2,75 milioni a Riserva FVOCI e per i restanti Euro 1,88 milioni al conto economico dell'esercizio. I Costi di gestione al 30 settembre 2024 si attestano a euro 8,58 milioni. Il Margine Operativo Lordo del terzo trimestre 2024 risulta essere positivo Euro 10,35 milioni e già include la differenza da concambio pari ad Euro 11,21 milioni. Gli investimenti effettuati nel terzo trimestre del 2024 in attività di portafoglio risultano essere pari ad Euro 362 mila e pertanto al 30 settembre 2024 ammontano complessivamente ad Euro 1,44 milioni. L’Indebitamento Finanziario Netto è pari ad Euro 7,84 milioni al 30 settembre 2024. Il dato al 31 dicembre 2023, pari ad Euro 0,76 milioni, è relativo al solo Gruppo Digital Magics.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del periodo

Prosegue il comunicato: "In data 15 ottobre 2024 si è addivenuti alla sottoscrizione di un contratto vincolante per la cessione della partecipazione nella società Checkmoov S.r.l., che sarà perfezionata entro la fine dell'esercizio. Al 30 settembre 2024 è stato rilevato l'adeguamento del valore della partecipazione la cui variazione di fair value, pari ad Euro 2,57 milioni, è stata imputata nel conto economico dell'esercizio. Obblighi di informativa ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98 al 31 marzo 2024".

Indebitamento finanziario netto del Gruppo Zest

"L'indebitamento finanziario netto al 30 settembre 2024, in linea con il richiamo di attenzione nr. 5/21 emesso dalla Consob il 29 aprile 2021, è determinato conformemente a quanto previsto dall’orientamento ESMA nr. 39 in materia di obblighi di informativa pubblicato il 4 marzo 2021, applicabile dal 5 maggio 2021. Alla data della redazione della presente informativa, il Gruppo Zest non ha covenant, negative pledge o altre clausole di indebitamento comportanti limiti all’utilizzo delle risorse finanziarie".

I rapporti verso le parti correlate

La nota conclude: "Al 30 settembre 2024 non sono state identificate nuove parti correlate rispetto a quelle indentificate al 30 giugno 2024. Tutte le operazioni sono riconducibili alla normale attività del Gruppo Zest e sono state poste in essere nel suo interesse esclusivo, applicando condizioni contrattuali coerenti con quelle rinvenibili in una negoziazione con soggetti terzi e indipendenti".