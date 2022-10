Zini (Confcommercio): "Botteghe storiche volano turistico per Milano"

Oggi il sindaco Beppe Sala e l’assessore alle Attività produttive Alessia Cappello hanno consegnato i riconoscimenti del comune alle botteghe storiche che hanno compiuto 50 anni di attività. “Una iniziativa da valorizzare, della quale si è reso protagonista il sindaco Sala – ha ricordato Alfredo Zini, presidente del club voluto da Confcommercio – e oggi è arrivato il momento di rilanciare un patrimonio della città. Perché le botteghe storiche non sono solo un presidio del territorio ma rappresentano un valore aggiunto per la città del turismo, della tradizione, del lavoro.

La proposta: "L'evento Milano e le botteghe storiche"

"E’ per questo che abbiamo proposto al sindaco Sala e all’assessore Cappello di realizzare un grande evento: Milano e le sue botteghe storiche. Da organizzare la prossima primavera, per celebrare le eccellenze del food e dell’artigianato ma anche per far conoscere i percorsi nascosti della città da scoprire in modo easy, a bordo di biciclette e monopattini. Un’esperienza nuova tutta a vantaggio dell’ambiente e della smart city”, conclude Zini.