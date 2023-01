Zona 30, Altitonante (FI): “Sala pensi a risolvere i problemi del traffico"

“In questi giorni gli automobilisti italiani hanno ricevuto l’ennesima brutta notizia con il prezzo del carburante che sta lievitando a causa della crisi ucraina e i relativi problemi di approvvigionamento, ma per quelli milanesi c’è un’ulteriore notizia negativa: il sindaco Sala e le sue trovate per rendere difficile la vita a chi tutti i giorni sale in macchina per guadagnarsi da vivere": è il commento di Fabio Altitonante, consigliere regionale di Forza Italia.

Altitonante: "Spostarsi in auto a Milano è impossibile"

Altitonante prosegue: "L’ultima idea geniale del primo cittadino milanese è annunciare l’obbligo di circolare al di sotto dei 30 chilometri all’ora, ma si tratta chiaramente di una boutade politica per nascondere la polvere sotto il tappeto: a Milano è già difficile superare i 30 chilometri all’ora perché con le politiche ideologiche delle ultime due giunte spostarsi con l’auto in città è diventato impossibile. Ma Sala invece di prendersi la responsabilità delle sue fallimentari politiche sulla mobilità preferisce vessare ancora gli automobilisti che già vengono additati come nemici della collettività solo perché si rifiutano di arrivare a Milano in bici anche se vivono nelle città vicine. È il momento che il sindaco abbandoni le politiche ideologiche e smetta di prendere in giro i cittadini: vogliamo un sindaco che lavori per i cittadini e non contro di loro”.