Zona gialla Lombardia, vademecum per la scuola. F. Sala: "Ecco le procedure"

Con il passaggio in zona gialla previsto per domani lunedì 26 aprile e con la concomitante ripartenza dell’istruzione e formazione in presenza, l’assessorato Istruzione ha preparato un documento che riassume le linee guida di Regione Lombardia per la gestione dei casi COVID-19 in ambito scolastico.

“Abbiamo formulato il documento raccogliendo le più frequenti domande che ci sono state poste da istituzioni scolastiche e formative e dalle famiglie, in modo da rendere più facile l’accesso alle procedure stabilite dal Welfare per le gestione dei casi COVID in ambito scolastico, con l’obiettivo di rendere più sicura la ripartenza delle attività didattiche. In queste linee guida sono descritte anche le ultime procedure a disposizione a partire dal 26 aprile” - ha detto l’assessore Fabrizio Sala - “Auguro ai nostri studenti una ripartenza in sicurezza e senza interruzioni, in modo che possano concludere questo anno scolastico insieme cogliendo al massimo tutte le opportunità che la scuola può offrire”.