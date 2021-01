Zona gialla, oggi il verdetto: ma la Lombardia potrebbe restare arancione

Zona gialla, oggi il verdetto: ma la Lombardia potrebbe restare arancio

Oggi è il giorno del verdetto della cabina di regia di Roma sull'assegnazione delle zone alle regioni italiane. Con un Rt giunto nell'ultima settimana a 0,8, la Lombardia spera di essere inserita nella zona gialla. Ma potrebbe arrivare la doccia fredda di un'altra settimana in zona arancione. Devono infatti passare 15 giorni dal monitoraggio del 22 gennaio con il quale la Regione è uscita dalla zona rossa. Un nuovo avanzamento potrebbe quindi avere luogo solo dal 5 febbraio. Nonostante i dati delle ultime settimane che registrano una curva di ricoveri e terapie intensive in discesa. Confcommercio mette le mani avanti parlando di una "beffa" in caso di permanenza in zona arancione e sperando in una sorta di "compensazione" dopo essere stati in zona rossa dal 17 al 23 gennaio per errore.