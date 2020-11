Zona rossa duro colpo per Milano. Bolognini: "Da Conte vogliamo soldi veri"

“La zona rossa darà un durissimo colpo all’economia della Lombardia. Confcommercio stima, infatti, una perdita di 3,833 miliardi, pari al 9% del fatturato annuo, per gli esercizi commerciali e di somministrazione in Lombardia, chiusi dal Governo dal 5 novembre al 3 dicembre. Di questi soldi andati in fumo, solo a Milano e Provincia se ne contano 1,727 miliardi”. A dirlo è il commissario provinciale di Milano della Lega per Salvini Premier Stefano Bolognini.

“Servono – prosegue il leghista – assolutamente interventi e aiuti economici immediati alle imprese, altrimenti molte chiuderanno per sempre o, peggio ancora, potrebbero finire nelle mani della malavita. Dopo mesi di annunci e di promesse non mantenute, adesso aspettiamo in tempi brevissimi interventi e fondi dal Governo”.

“I continui cambi di rotta – conclude Bolognini – da parte del Governo hanno spinto le imprese a investimenti e spese per la messa in sicurezza delle attività, che adesso il Governo stesso ritiene non più sufficienti per continuare a lavorare. Servono fondi immediati e liquidità per le imprese, e per i lavoratori, oppure salterà il sistema sociale del paese. Da Conte vogliamo gesti concreti, è finito il tempo degli annunci televisivi”.