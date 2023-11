Ztl nel Quadrilatero della moda, il Municipio 1 di Milano vota a favore

Martedì 28 novembre il Consiglio di Municipio 1 ha dato il suo parere favorevole all'Istituzione della ZTL nel Quadrilatero della Moda di Milano. "La devono realizzare", ha detto il consigliere di Forza Italia Giampaolo Berni Ferretti, "perchè hanno fallito le politiche sul traffico. Sono 500 mila i veicoli che ogni giorno entrano in Milano e non sono tutti dei fanatici dell' auto, ma gente che deve entrare per lavoro, mentre i movimenti in tutta l'area Metropolitana sono ogni giorno 6 milioni nelle 24 ore con tutti i tipi di mezzi (treno, metro, bus automobili etc) in tutto l'hinterland".

Berni Ferretti: "Piano parcheggi fermo dai tempi di Albertini"

"I posti nei parcheggi interscambio sono 19 mila, il resto del piano parcheggi di Albertini è fermo e le auto sono ancora parcheggiate per le strade, il secondo passante ferroviario è fermo agli studi del 2008, sulla realizzazione della nuove Metro a parte la M5 ci sono forti ritardi" ha concluso Berni Ferretti.