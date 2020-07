Chiara Ferragni in ammirazione della Venere di Botticelli agli Uffizi

Chiara Ferragni in visita a Firenze. La celebre influencer, ieri sera in Galleria per un photoshoot, ha voluto concedersi un tour del museo, alla scoperta dei suoi tesori d'arte. Accompagnata dal direttore Eike Schmidt, ha molto apprezzato i dipinti di Botticelli: non solo le superstar Venere e Primavera, ma, soprattutto, Le storie di Giuditta, e L'adorazione dei Magi con autoritratto dell'artista. Ferragni è poi rimasta incantata ad ammirare le migliaia di conchiglie di madreperla che adornano il soffitto del cuore più antico degli Uffizi, la Tribuna del Buontalenti; ed anche la statuaria ha molto colpito la sua attenzione, in particolar modo la scultura del Laocoonte realizzata da BaccioBandinelli e l'antico marmo romano del Doriphoros di Policleto.