CUPRA Trionfa ai Red Dot Awards con DarkRebel e Tavascan

CUPRA continua a sorprendere con vetture dal design e dalle prestazioni dirompenti.

Il suo percorso ha compiuto un ulteriore passo avanti con una doppia vittoria ai prestigiosi Red Dot Design Awards, riconosciuti a livello internazionale.

La Showcar CUPRA DarkRebel ha vinto il Red Dot: Best of the Best - il più alto riconoscimento del concorso -, distinguendosi per il suo design innovativo. Il successo non si è fermato qui: anche CUPRA Tavascan si è aggiudicata il Red Dot Award, assegnato dalla giuria internazionale ai prodotti che si distinguono per il loro design.

“CUPRA continua a spingersi oltre i confini del design, portando sul mercato veicoli che suscitano desideri. I premi Red Dot per CUPRA DarkRebel Showcar e Tavascan sono il riconoscimento del nostro linguaggio di design provocatorio”, ha dichiarato Jorge Díez, Direttore Design di CUPRA. “Questo design non convenzionale è stato reso possibile da un team di progettazione appassionato che si spinge sempre oltre i limiti”.

Grazie a un design che sfida le regole del gioco, CUPRA DarkRebel Showcar era destinata al riconoscimento che la giuria del prestigioso premio Red Dot: Best of the Best non ha esitato a concedere.

Questa showcar è stata creata a partire da oltre 270.000 configurazioni generate sull’Hyper Configurator online. Sono stati i membri della CUPRA Tribe a contribuire alla definizione di questa vettura sportiva a due posti, 100% elettrica e con un’architettura shooting brake, che si distingue per le linee scolpite della carrozzeria, la chiglia anteriore e gli inaspettati fari digitali. Tutti questi elementi esterni di DarkRebel rappresentano un manifesto del design che punta a suscitare desiderio ed emozioni.

All’interno di CUPRA DarkRebel Showcar, la dualità tra muscoli e scheletro, tra corpo e struttura, offre un abitacolo altamente rivoluzionario. La progettazione parametrica e la produzione additiva offrono un approccio più concreto alla sostenibilità. I passeggeri si ritrovano in un ambiente avvolgente, radicale ed estremo, delimitato da una tela delineata da forme dinamiche, da cui emergono strutture grezze e leggere.

A coronare l’intera esperienza visiva sono i componenti di guida, veri e propri gioielli di design, che offrono precisione nelle forme e tecnologia all’avanguardia, completando gli interni unici.

Il successo di CUPRA ai Red Dot Design Awards di quest’anno non si è fermato alla DarkRebel Showcar; anche CUPRA Tavascan ha vinto un premio Red Dot per il design eccezionale.

CUPRA Tavascan è il primo SUV coupé completamente elettrico del marchio, progettato e sviluppato a Barcellona. È l’impulso per il nuovo linguaggio di design sorprendente di CUPRA, che si trasferirà alle future auto elettrificate della gamma del marchio.

Il design del SUV coupé completamente elettrico è audace. Sviluppato per essere dirompente, emozionale ed espressivo, il team di designer di CUPRA Tavascan ha creato un linguaggio di design destinato alla nuova generazione di amanti delle auto.

Il design esterno offre proporzioni atletiche e sportive. Frontalmente, la firma luminosa a tre triangoli con tecnologia Matrix LED è immediatamente riconoscibile. L’interno, invece, diventa un pezzo di architettura grazie alla sua caratteristica spina dorsale centrale e alle sottili prese d’aria. Tutti elementi che hanno contribuito a convincere la giuria ad assegnare a CUPRA Tavascan il massimo riconoscimento.

La giuria ha avuto parole di elogio per l’incredibile lavoro di CUPRA. Il fondatore e CEO di RED Dot, il Dr. Peter Zec, ha dichiarato: “Tra le numerose candidature di aziende e studi di design di tutto il mondo, l’eccezionale qualità e il design dei prodotti CUPRA hanno convinto la nostra giuria internazionale. Ora è il momento di richiamare l’attenzione sull’eccellente qualità del design dei prodotti”.

I Red Dot Design Awards, riconosciuti a livello internazionale, evidenziano la qualità del design dei produttori. Circa 40 esperti internazionali provenienti da diversi settori specialistici lavorano per testare, discutere e valutare ogni prodotto individualmente, per poi nominare il vincitore finale sulla base di una serie di criteri, tra cui innovazione, funzionalità e longevità.