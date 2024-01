FIAT lancia il “Bonus Tricolore FIAT”.

FIAT vuole celebrare il legame con l’Italia e gli italiani e con cui augurerà a tutti un buon Anno.

Un viaggio nel nuovo anno con rinnovato entusiasmo e sempre con FIAT al proprio fianco. Guardare con positività al futuro, infatti, è auspicabile ed è anche possibile, soprattutto grazie alle capacità in cui l’Italia e gli italiani da sempre eccellono: la creatività e lo stile, l’ingegnosità e la competenza tecnica, il piacere di vivere con gusto e l’eleganza, tutti valori che appartengono al Brand torinese e che caratterizzano il valore del Made in Italy.

La clip è un incalzante susseguirsi di immagini in bianco e nero e a colori che raccontano il Brand e la sua evoluzione insieme a quella della società italiana. Un viaggio attraverso il costume, i colori, le auto. Nel racconto la vita degli italiani si intreccia con alcuni dei veicoli FIAT più amati e conosciuti nel mondo. Oggi, FIAT continua ad essere al fianco degli italiani e li supporta nella transizione verso una mobilità urbana più sostenibile, in modo rilevante e con semplicità e immediatezza. Ecco le caratteristiche del “Bonus Tricolore FIAT": dal primo giorno del 2024, FIAT, infatti, si aggancerà agli incentivi statali potenziandone il contributo fino a 9.000 euro. Per esempio, Panda sarà offerta a 9.450 euro grazie, oltreché agli incentivi statali, ad uno sconto ed a un finanziamento dedicato.

È così che FIAT inizia il 2024 confermando il proprio impegno di Brand rilevante, sostenibile, e soprattutto accessibile, per tutti gli italiani. E, allo stesso tempo, il Marchio che porta l’italianità nel mondo, apprezzato per i suoi valori, come testimoniano i risultati raggiunti nel 2023: primo brand di Stellantis; leader di mercato in Italia, Brasile, Turchia e Algeria con 4 modelli diversi; leader in Sud America e con un risultato che è entrato di diritto nella storia del brand e dell’automotive quando ad ottobre la 500 è risultata l’auto più venduta in assoluto in Germania. Questi i tratti fondamentali della tradizione FIAT, una storia costruita insieme agli italiani e che continuerà ad alimentarsi di novità di prodotto per affrontare con determinazione le sfide della mobilità di domani.