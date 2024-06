Grandine Estiva? Lever Touch risponde con l’Intelligenza Artigianale

Lever Touch: l'intervista di affaritaliani.it a Giovanni Liccardo, Imprenditore e Fondatore del Gruppo

Con oltre 30 anni di esperienza nel settore automobilistico, il Gruppo Lever Touch, guidato dall'Imprenditore e Fondatore Giovanni Liccardo, si è affermato come leader mondiale nelle riparazioni automotive. Con sede centrale a Napoli e sei sedi operative in Spagna, Francia, Germania, Stati Uniti, Brasile e Argentina, Lever Touch combina innovazione tecnologica e abilità artigianale per offrire soluzioni di riparazione e manutenzione veicolare all'avanguardia.

Per scoprire cosa si nasconde dietro una realtà dinamica come Lever Touch, abbiamo intervistato l'AD Giovanni Liccardo, soffermandoci sulle caratteristiche che rendono il Gruppo innovativo e capace di rispondere ai nuovi bisogni del mercato automobilistico. Un'attenzione particolare è quella dedicata alla problematica del cambiamento climatico e ai fenomeni estremi che provoca.

Dall’unione di innovazione ed eccellenza artigianale nasce la vostra “Intelligenza Artigianale”. Può spiegarci cosa significa?

"Lever Touch è all'avanguardia nel settore delle riparazioni automotive e affronta le sfide poste dai cambiamenti climatici con un approccio innovativo. È davanti agli occhi di tutti come questi eventi causino danni significativi ai veicoli, aumentando i costi di riparazione e prolungando i tempi di fermo auto per i nostri grandi clienti. Lever Touch risponde a questa problematica con la filosofia dell'Intelligenza Artigianale, che combina l'innovazione tecnologica con l'abilità artigianale dei suoi tecnici specializzati", ha spiegato Liccardo. "Una delle soluzioni chiave offerte da Lever Touch è la tecnica di Paintless Dent Removal (PDR), un metodo di riparazione a freddo che elimina i danni da grandine senza necessità di verniciatura. Questo approccio riduce drasticamente sia i costi sia i tempi di riparazione. I nostri tecnici esperti sono in grado di rimodellare e restaurare l'integrità originale dei veicoli con una precisione che li rende pari al nuovo, senza ricorrere a lavorazioni invasive e riverniciature. Questo non solo offre un vantaggio economico significativo, ma riduce anche l'impronta ecologica associata alle riparazioni tradizionali".

In riferimento al vostro percorso di crescita, può raccontarci qualcosa in più sul modello di business di Lever Touch?

"Abbiamo un modello di business molto operativo che coniuga tecnologia e professionalità artigianali specializzate su scala globale. La missione dell'azienda è chiara: garantire la massima tranquillità ai propri clienti, nonostante gli imprevisti e le avversità. In questo senso, Lever Touch è il miglior partner possibile nel campo delle riparazioni di carrozzeria".

In che modo Lever Touch opera per fare fronte alle emergenze dei propri clienti?

"Lever Touch, con la sua rete capillare di tecnici specializzati, interviene tempestivamente ovunque nel mondo per garantire ai grandi clienti riparazioni veloci con standard elevati, minimizzando gli effetti del fermo veicoli nel processo commerciale. Infatti, non bisogna dimenticare che per le case auto, i noleggiatori di veicoli e i concessionari, i danni da grandine costituiscono un serio rischio finanziario e operativo. Non a caso, Lever Touch mette a disposizione la sua expertise per mitigare questi effetti. Inoltre, le collaborazioni strette con le compagnie di assicurazione sono un altro punto di forza di Lever Touch. L'azienda offre una gestione completa dei sinistri che comprende la valutazione del danno, la riparazione e la documentazione necessaria per le pratiche assicurative. Questo servizio, rivolto alle compagnie assicurative, rientra in un approccio più ampio che testimonia la capacità di Lever Touch di gestire grandi volumi di riparazioni, in modo efficiente e conforme agli elevati livelli di qualità richiesti".

"Infine", aggiunge Liccardo, "la dimensione internazionale di Lever Touch, attraverso la sua presenza in Italia, Francia, Spagna, Germania, Argentina, Brasile e Stati Uniti, e il suo impegno nel condividere e valorizzare il saper fare dei propri tecnici altamente qualificati, dimostrano come l'innovazione possa andare di pari passo con la tradizione artigianale, offrendo servizi su scala industriale nel rispetto di alti standard qualitativi lungo tutta la catena del valore".

Parlando di emergenze, si cita spesso il cambiamento climatico e i fenomeni estremi che provoca - come le violente grandinate estive. Che impatto hanno questi eventi sul comparto automobilistico?

"Con l’arrivo dell’estate, il settore automobilistico deve affrontare un aumento dei fenomeni meteorologici estremi, come le grandinate, che possono causare gravi danni ai veicoli. Lever Touch, leader mondiale nel Car Repair, offre soluzioni efficaci alle case automobilistiche, compagnie assicurative, noleggiatori auto e grandi concessionari per accelerare e rendere meno oneroso il processo di riparazione dei danni. La nostra esperienza trentennale fa la differenza sul mercato con l'uso degli strumenti e delle tecnologie più innovative del settore per preservare l’estetica dei veicoli danneggiati, offrendo riparazioni rapide ed efficaci in tutto il mondo".

A proposito della grandine estiva, possiamo dire che se non la eviti puoi sempre contare su Lever Touch?

"Assolutamente sì. L'estate porta con sé non solo le attese ondate di calore, ma anche una crescente frequenza di tempeste di grandine, sempre più intense e imprevedibili. Questi fenomeni estremi si abbattono con forza sul settore automobilistico, rappresentando una sfida impegnativa per i produttori, le compagnie assicurative, i noleggiatori e i concessionari auto. Lever Touch si propone come partner affidabile per supportare i propri clienti nell’affrontare in maniera efficace e rapida questo tipo di emergenze. Grazie all’utilizzo di tecnologie avanzate e al saper fare dei nostri tecnici specializzati, siamo in grado di offrire interventi tempestivi che preservano l'estetica dei veicoli a costi estremamente competitivi".