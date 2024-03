Polestar e Plugsurfing lanciano il servizio di ricarica pubblica in Europa

Polestar, in collaborazione con Plugsurfing, ha lanciato Polestar Charge, un rivoluzionario servizio di ricarica pubblica che promette di ridefinire l'esperienza di ricarica per i possessori di veicoli elettrici in Europa.

Con più di 650.000 stazioni di ricarica compatibili, Polestar Charge offre un accesso senza precedenti alle più estese reti di ricarica del continente, inclusi giganti del settore come la rete Tesla Supercharger, IONITY, Recharge, Total, Fastned e Allego, tutto integrato in un singolo e pratico servizio.

Questa iniziativa segna un momento significativo per Polestar, diventando il primo produttore originale di attrezzature (OEM) in Europa a incorporare la rete di Supercharger Tesla nella propria app di ricarica, Polestar Charge. Questa mossa non solo esemplifica l'apertura della società verso l'adozione di standard di ricarica universali ma riflette anche l'ambizione di Polestar di migliorare l'accessibilità e l'efficienza della ricarica per i suoi clienti.

Il servizio non si limita a un semplice accesso alle stazioni di ricarica. Con l'introduzione di un'opzione di abbonamento mensile, gli utenti di Polestar Charge possono godere di una tariffa scontata del 30% su oltre 28.000 punti di ricarica selezionati, rendendo i viaggi più economici e convenienti. Inoltre, l'inclusione della rete Tesla Supercharger non solo aumenta significativamente l'accesso ai distributori per i proprietari di Polestar in Europa ma segue l'annuncio dell'adozione dello standard di ricarica NACS di Tesla per i conducenti Polestar in Nord America e in Cina, dove l'accesso si estende a oltre 200 città.

Quest'ultima evoluzione nel servizio di ricarica pubblica arriva in un momento opportuno, anticipando le consegne ai clienti europei di Polestar 3 e Polestar 4, due nuovi SUV elettrici di lusso ad alte prestazioni. Da quando, nel 2020, i conducenti di Polestar 2 hanno iniziato a beneficiare dell'accesso ai caricabatterie pubblici della rete Plugsurfing e a sconti speciali, l'esperienza di ricarica è stata continuamente affinata per soddisfare le esigenze dei consumatori.

Thomas Ingenlath, CEO di Polestar, sottolinea l'importanza di un'esperienza di ricarica senza problemi per i proprietari di veicoli elettrici, affermando che l'accesso alle reti di ricarica più estese d'Europa e l'integrazione con Google Maps hanno reso molto più facile per i conducenti di Polestar godersi la vita con un'auto elettrica. Polestar Charge mira a eliminare la complessità nella ricerca, accesso e pagamento della ricarica pubblica, consolidando abbonamenti, app e vari metodi di autenticazione in un'unica soluzione semplice e conveniente. Con l'ottimizzazione EV di Google Maps, i conducenti possono inoltre pianificare in modo efficiente le fermate di ricarica lungo il percorso e attivare una funzione di precondizionamento della batteria per ottimizzare la velocità di ricarica.

In definitiva, Polestar Charge rappresenta un passo avanti significativo nel mondo della mobilità elettrica, offrendo ai proprietari di Polestar una soluzione di ricarica pubblica più accessibile, conveniente e intelligente.