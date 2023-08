Porsche, nuova Cayenne Turbo E-Hybrid, 739 Cv sotto il cofano

La nuova Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé con pacchetto GT è ancora più focalizzata sulla dinamica di guida e si distingue per un look particolarmente atletico.

Dopo il debutto della nuova Cayenne all'inizio del 2023, Porsche svela la terza generazione, completamente rivisitata, di questo SUV di successo con un nuovo modello di punta. Come in passato, la Cayenne più performante è un'ibrida plug-in. Porsche ha ottimizzato la tecnologia di questo modello, che succede alla Cayenne Turbo S E-Hybrid, sotto diversi punti di vista, con significativi benefici soprattutto in termini di autonomia elettrica e prestazioni. Le modifiche apportate hanno permesso di migliorare notevolmente sia la fruibilità quotidiana sia la dinamica di guida. Un motore elettrico con potenza di 130 kW (176 CV) integra l'unità V8 biturbo da 4,0 litri e 441 kW (599 CV), ampiamente rivisitata. Insieme, i due propulsori erogano una potenza totale di 544 kW (739 CV) e una coppia massima di 950 Nm. Le prestazioni della Cayenne Turbo E-Hybrid giustificano ampiamente la sua classificazione come top di gamma. La nuova Cayenne Turbo E-Hybrid scatta infatti da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi e raggiunge una velocità massima di 295 km/h.



Rispetto al modello precedente, la nuova Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid garantisce un'autonomia elettrica notevolmente più estesa e tempi di ricarica più brevi. Grazie a una capacità maggiorata di 25,9 kWh, la batteria ad alto voltaggio installata sotto il pianale del vano di carico consente un'autonomia in modalità elettrica fino a 82 chilometri (EAER City). Il nuovo carica-batterie da 11 kW installato a bordo riduce a meno di due ore e mezza il tempo di ricarica tramite caricatore a parete o presso una colonnina di ricarica adeguata, nonostante l'aumentata capacità della batteria.



Sospensioni pneumatiche di serie con tecnologia a doppia camera e doppia valvola



I nuovi modelli Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid sono dotati di serie di sospensioni pneumatiche adattive caratterizzate dalla nuova tecnologia a doppia camera e doppia valvola, che consente di regolare separatamente le fasi di estensione e compressione delle sospensioni. Questa tecnologia migliora il livello di confort e sicurezza in egual misura, garantendo altresì una più ampia gamma di regolazioni delle sospensioni tra la modalità Comfort e la modalità Sport Plus. Le sospensioni coniugano una gestione sicura dell'auto nelle curve dinamiche a caratteristiche orientate al confort nelle situazioni di guida a bassa velocità e alla massima riduzione di rollio e beccheggio. Anche il sistema Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) è previsto di serie nella Cayenne Turbo E-Hybrid. Il sistema PDCC di regolazione attiva del telaio e stabilizzazione attiva dei movimenti di rollio e l'asse posteriore sterzante sono disponibili su richiesta.