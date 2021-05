Zero emissioni e zero rumore per le nuove e-208 e e-2008 Peugeot

Zero emissioni, zero rumore, zero vibrazioni, con l’energia che può sfruttare le fonti rinnovabili del nostro pianeta. Sono queste le caratteristiche della nuova compatta Peugeot e-208 e del Suv e-2008, presentate recentemente nella Milano leonardesca. La nuova generazione di 208 si afferma per il suo design moderno, dinamico e che strizza l’occhio alla sportività, mentre 2008 per la sua spaziosità. Entrambe innovano anche grazie al Peugeot i-Cockpit di nuova generazione, dotato ora di head-up digital display 3D e di una gamma di aiuti alla guida normalmente riservati a modelli di segmento superiore. L’efficienza è al centro del progetto, con la riduzione delle emissioni garantite dall’alleggerimento della carrozzeria, dall’affinamento dell’aerodinamica, dalla riduzione della resistenza al rotolamento dei pneumatici, dall’ottimizzazione delle catene di trazione e da un livello di comfort e sicurezza ancora maggiori. Il motore elettrico delle due vetture hanno una potenza di 100 kW (136 CV) e una coppia di 260 Nm (immediatamente disponibili) per una reattività immediata. Le nuove Peugeot sono dotate di una batteria di grande capacità di 50 kWh che permette un’autonomia fino s 320 km per la 2008 e a 340 km per la 208. Collegata al circuito di raffreddamento dell’abitacolo, la regolazione termica mediante circolazione di liquido permette una ricarica rapida, un’autonomia ottimizzata e una maggiore durata in termini di vita degli accumulatori. Questa batteria è garantita 8 anni o 160 000 km. Le modalità di carica sono flessibili e adatte alle diverse situazioni quotidiane. Nuova e-208 e e-2008 offrono anche una ricarica programmabile a distanza: dal touchscreen della 3D Connected Navigation o dall’applicazione MyPeugeot sullo smartphone. Questo sistema permette anche di avviare o di interrompere la ricarica in qualsiasi momento e di verificare lo stato della carica stessa. Tre le modalità di guida: Eco per ottimizzare l’autonomia, Normale ideale per un utilizzo quotidiano, Sport con la priorità alle prestazioni e alle sensazioni che l’auto riesce a dare, con massima potenza e coppia (da 0 a 100 km/h in 8,1 secondi). Due le modalità di frenata selezionabili attraverso la leva del cambio con tipologie specifiche di rigenerazione della batteria: moderata, per un feeling al pedale simile a quelle di un veicolo termico, aumentata, per una decelerazione del veicolo controllata dal pedale dell’acceleratore, con maggiore recupero di energia in decelerazione. La vettura presenta un comfort termico ai massimi livelli del mercato con un elemento riscaldante ad alta potenza (5 kW), alimentato dalla batteria ad alto voltaggio, una pompa di calore e regolazione automatica della temperatura dell’abitacolo che forniscono lo stesso livello di comfort dei veicoli a propulsione termica e un precondizionamento programmabile dal touchscreen o a distanza. L’abitabilità e il volume del bagagliaio sono identici a quelli della versione termica.