Omicidio Ravasio: arrestato meccanico complice nell'esecuzione del delitto

Nel pomeriggio del 28 agosto, i Carabinieri di Legnano hanno arrestato un 40enne di Parabiago con l'accusa di complicità nell'omicidio di Fabio Ravasio. Il fermo, disposto dalla Procura di Busto Arsizio, arriva dopo ulteriori indagini che hanno rivelato il coinvolgimento dell'uomo nella preparazione del crimine. Il meccanico avrebbe riparato l'auto utilizzata per il delitto, rendendola idonea e suggerendo agli esecutori di usare proprio quel veicolo, consapevole delle loro intenzioni criminali.

Arresto del meccanico: un ruolo cruciale nell'omicidio

L'arresto del 40enne segue i sei fermi già eseguiti il 23 agosto. Secondo le indagini, il meccanico non solo ha riparato l'auto, ma ha anche dato consigli agli esecutori su quale veicolo scegliere per commettere l'omicidio, dimostrando piena consapevolezza del piano. L'uomo è stato trasferito alla Casa Circondariale di Busto Arsizio, dove rimarrà a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per ulteriori accertamenti.