Oroscopo 2025: le previsioni segno per segno per il nuovo anno di Affaritaliani.it

Oroscopo 2025: le previsioni astrologiche del nuovo anno per tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo 2025: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare il nuov anno col favore delle stelle:

Oroscopo Ariete 2025

Oroscopo 2025 Ariete: Il 2025 è un anno di nuovi inizi e audaci trasformazioni, Ariete! Il palcoscenico cosmico è pronto per un grande cambiamento che ti catapulterà in nuovi regni di crescita, manifestazione ed esplorazione dell'identità.

A gennaio, il nodo nord dei Pesci inizia il suo viaggio attraverso la tua dodicesima casa e ti chiede di liberarti del passato, mentre il nodo sud della Vergine nella tua sesta casa sottolinea l'importanza della cura di sé. Le eclissi in queste aree sia a marzo che a settembre agiscono da catalizzatori, aiutandoti a liberarti di vecchi schemi per goderti una vita più sana ed equilibrata durante tutto l'anno.

A marzo, Nettuno entra in Ariete nella tua prima casa del sé e ti invita a esplorare il tuo lato creativo e sensibile. L'eclissi di marzo dell'Ariete ti spinge verso un nuovo capitolo, mentre sia Venere che Mercurio retrogradi nel tuo segno ti incoraggiano a fermarti e riflettere prima di prendere decisioni che cambiano la vita. A maggio, Saturno entra anche nel tuo segno, segnando un incredibile periodo di auto-scoperta che richiede maturità e autosufficienza.

Nella prima metà dell'anno, Giove in Gemelli attraversa la tua terza casa della comunicazione. Giove è noto per espandersi, quindi aspettati notizie e rivelazioni entusiasmanti. Questa fase vibrante ti prepara per giugno, quando Giove entra nel Cancro nella tua quarta casa dell'ambiente e delle emozioni. La tua attenzione si sposta verso l'interno, verso le fondamenta della tua vita, portando potenzialmente a un trasferimento, all'espansione della famiglia o al rafforzamento di relazioni strette!

Urano, il pianeta delle sorprese inaspettate, si sposta dal Toro nella tua seconda casa del denaro, ed entra nei Gemelli nella tua terza casa della comunicazione. Sotto l'influenza sperimentale di Urano, la tua auto-espressione sarà elettrizzata!

Nel 2025, sei chiamato ad armonizzare la responsabilità con la cura di te stesso, ad abbracciare la trasformazione e a seguire il tuo cuore!

Oroscopo Toro 2025

Oroscopo 2025 Toro: I pianeti si allineano per connetterti con la tua famiglia dell'anima, elevare il tuo spirito e offrire nuove strade per l'autoespressione nel 2025, Toro! Quest'anno promette l'arrivo delle manifestazioni che stavi aspettando e una rinascita della tua anima.

Nel 2025, il nodo nord in Pesci e il nodo sud in Vergine, insieme alle eclissi in questi segni, risvegliano la tua 11a casa della comunità e la 5a casa della gioia. In questo nuovo ciclo trasformativo, creerai un impatto significativo con gli altri mentre esplori le profondità della creazione.

Venere e Mercurio retrogradi in Ariete nella tua 12a casa delle conclusioni, insieme a un'eclissi in Ariete e al grande ingresso di Nettuno in Ariete, rendono marzo un mese per una chiusura importante. Questo infuocato cocktail celeste agita il tuo regno interiore e potresti sentirti pronto a lasciar andare. Quando Saturno entra in Ariete a maggio, sei chiamato a prendere sul serio il ringiovanimento e la guarigione.

A giugno, Giove manda un bacio d'addio ai Gemelli e alla tua seconda casa del denaro e fa un ingresso trionfale nel Cancro, attivando la tua terza casa della comunicazione. Aspettati popolarità e nuove connessioni! Giove, pianeta dell'espansione, ti benedice con la capacità di esprimerti con forza, rendendolo l'anno perfetto per lanciare un podcast, scrivere, imparare o insegnare.

L'evento cosmico più significativo per te nel 2025 è Urano che continua il suo viaggio attraverso il tuo segno fino a luglio, portando sconvolgimenti inaspettati nella tua vita! Abbraccia il cambiamento, per quanto scomodo possa essere, poiché è il catalizzatore della tua evoluzione! Quando Urano entra in Gemelli nella tua seconda casa del denaro, esplora nuove vie di guadagno che si allineano con i tuoi valori fondamentali. Suggerimento: i Gemelli governano la comunicazione!

Ricorda che tutti i cambiamenti che affronti ti stanno guidando verso stabilità e soddisfazione.

Oroscopo Gemelli 2025

Oroscopo 2025 Gemelli: Il 2025 è il tuo via libera per entrare nella tua autenticità e perseguire con passione i tuoi obiettivi più significativi, Gemelli! Abbraccia i venti del cambiamento quest'anno mentre i pianeti ti danno potere a ogni livello.

A gennaio, i nodi del destino entrano nell'asse Pesci-Vergine, risvegliando la tua quarta casa dell'ambiente e la decima casa della carriera. Questo nuovo ciclo di 2 anni porta un'entusiasmante trasformazione che ti chiede di fondere le tue ambizioni con le tue emozioni per creare armonia. Aspettati cambiamenti nella tua situazione abitativa e nuove opportunità per mostrare la tua competenza!

Venere e Mercurio retrogradi in Ariete ruotano all'indietro attraverso la tua undicesima casa dell'amicizia e dei piani futuri a marzo, spingendoti a rivalutare le tue cerchie sociali e le tue visioni a lungo termine. Marzo è evidenziato da un'eclissi dell'Ariete che stimola un cambiamento intenso ma necessario, aprendo la strada a connessioni più autentiche. Sia Nettuno che Saturno entrano in Ariete nel 2025, incoraggiandoti a intrecciare i tuoi sogni con la praticità e a compiere seri passi per creare la vita dei tuoi sogni.

Per la prima metà del 2025, Giove continua il suo viaggio nel tuo segno, amplificando la tua prima casa del sé. Abbraccia questa energia stabilendo intenzioni che riflettano i tuoi desideri più autentici ed esplora le tue curiosità! Altri ti stanno prestando attenzione e si sentono attratti dalla tua energia. Giove entra in Cancro nella tua seconda casa del denaro a giugno, spostando la tua attenzione sulle tue fondamenta, promettendo crescita finanziaria e creazioni significative.

Urano fa la sua mossa rivoluzionaria nel tuo segno a luglio, portando un'ondata di indipendenza. Potrebbero esserci cambiamenti inaspettati che hanno un impatto importante sulla traiettoria della tua vita e ti ispirano ad azioni allineate!

Nel 2025, imparerai che le avventure più emozionanti sono quelle che ti riportano a te stesso.

Oroscopo Cancro 2025

Oroscopo 2025 Cancro: Sei pronto per l'espansione e l'esplorazione, Cancro? Il 2025 ti chiede di navigare nelle acque della trasformazione con coraggio e anima. È un anno per armonizzare la tua voce interiore con le tue ambizioni esteriori, consentendo alla creatività di fondersi con lo scopo.

Gennaio prepara il terreno con il nodo del destino che entra nell'asse Pesci-Vergine, risvegliando la tua terza casa della comunicazione e la nona casa dell'avventura. Questo è un nuovo ciclo che chiama il tuo spirito libero fuori dal nascondiglio e attiva le tue curiosità, conducendoti a nuove esperienze che eccitano la tua anima. Le eclissi lungo questo asse a marzo e settembre incoraggiano il movimento che può includere viaggi, trasferimenti, ampliamento delle tue conoscenze/istruzione o connessione al tuo scopo superiore.

Marzo porta un turbine di intensità nella tua decima casa della carriera in Ariete, mentre è devastata da Venere e Mercurio retrogradi, un'eclissi e l'ingresso di Nettuno. Questo è un invito all'introspezione sul tuo percorso di carriera, ma oltre a questo, un invito a guarire le ferite legate al potere personale e all'autoaffermazione durante tutto l'anno. A maggio, Saturno arriva anche in Ariete per insegnarti come costruire un successo sostenibile nella tua vita professionale di cui sei orgoglioso!

Giove, pianeta dell'espansione, trascorre la prima metà dell'anno in Gemelli, illuminando la tua dodicesima casa della spiritualità. La crescita avviene attraverso l'introspezione. Il momento più significativo per te nel 2025 arriva a giugno quando Giove entra nel tuo segno! Prendendo residenza nella tua prima casa di sicurezza e manifestazione per un anno, questa energia illumina nuove opportunità che ridefiniscono la tua identità.

Il passaggio di Urano in Gemelli a luglio inizia un periodo di rivoluzionario cambiamento emotivo. Lascia andare le limitazioni autoimposte per il resto dell'anno e abbraccia la sperimentazione creativa!

Oroscopo Leone 2025

Oroscopo 2025 Leone: Il 2025 non è per i deboli di cuore, ma armati di coraggio naturale, abbraccerai il cambiamento sia esternamente nelle tue risorse e relazioni, sia internamente nella tua anima. Quest'anno, i pianeti promettono di guidarti verso una più profonda comprensione di te stesso e crescita.

A gennaio, i nodi del destino entrano nell'asse Pesci-Vergine, attivando la tua seconda casa dei beni e la tua ottava casa della trasformazione. Questo nuovo ciclo ti sfida ad armonizzare la sicurezza materiale con la profondità emotiva in modo da trovare un equilibrio tra ciò che possiedi e ciò che condividi con gli altri. Le eclissi su questo asse a marzo e settembre ti spingono ad affrontare i debiti, esplorare l'intimità e abbandonare schemi malsani.

Marzo richiede un reset energetico con un'attivazione ardente nella tua nona casa dell'espansione e dell'esplorazione in Ariete. Venere e Mercurio retrogradi qui richiedono pazienza e introspezione, in particolare nel modo in cui esprimi le tue convinzioni fondamentali e persegui le tue passioni. Un'eclissi in Ariete ispira un nuovo viaggio mentre la presenza di Nettuno in Ariete ti incoraggia a seguire la tua immaginazione per tutto l'anno. Quando Saturno entra in Ariete a maggio, è un periodo di crescita disciplinata in cui le lezioni apprese sono durature.

Giugno annuncia un cambiamento significativo quando Giove entra in Cancro, risvegliando la tua dodicesima casa della spiritualità. È tempo di ascoltare il tuo intuito e apprezzare la crescita che avviene durante i momenti di solitudine, meditazione e riflessione silenziosa. Governando i cieli e la coscienza superiore, l'influenza di Giove può avviare un potente risveglio spirituale nel 2025 che trasforma per sempre il tuo mondo interiore.

Urano fa un ingresso di impatto in Gemelli a luglio, portando cambiamenti sorprendenti alle tue cerchie sociali e alle tue visioni a lungo termine. Aspettati l'inaspettato e sii aperto a nuovi modi di connetterti e contribuire negli spazi della comunità!

Oroscopo Vergine 2025

Oroscopo 2025 Vergine: Nessuna pressione, Vergine, ma tutti gli occhi sono puntati su di te nel 2025! Questo è un anno di evoluzione spirituale che ti consente di allinearti con il tuo potere mentre i pianeti ti spingono in avanti.

Il momento cosmico più impattante per te avviene a gennaio, quando i nodi del destino entrano nell'asse Pesci-Vergine, avviando una trasformazione totale. Il nodo nord in Pesci nella tua settima casa dell'amore enfatizza le relazioni, mentre il nodo sud in Vergine nella tua prima casa del sé incoraggia la guarigione delle ferite legate all'identità. Le eclissi di marzo e settembre potrebbero portare grandi cambiamenti come trasferimenti, nuove carriere, connessioni con l'anima gemella e persino proposte o promesse!

Marzo introduce la necessità di una ricalibrazione poiché Venere e Mercurio retrogradi in Ariete nella tua ottava casa di trasformazione e risorse, insieme a un'eclissi in Ariete e alla presenza di Nettuno. Anche se può sembrare scomodo, c'è potere nell'affrontare le proprie paure, soprattutto per quanto riguarda denaro e intimità. A maggio, Saturno entra in Ariete e ti sfida a rivalutare le tue dipendenze, finanziarie ed emotive, e a costruire fondamenta più solide e autosufficienti. È un anno potente per saldare i debiti, sia monetari che karmici.

A giugno, Giove entra in Cancro nella tua undicesima casa del progresso e dell'amicizia, catapultandoti a nuovi livelli di visibilità! Coltiva la tua rete e cerca collaborazioni con persone che condividono le tue visioni: queste connessioni potrebbero offrire non solo amicizia, ma anche preziose opportunità di avanzamento di carriera!

Urano fa una mossa di grande impatto in Gemelli a luglio, scuotendo la tua decima casa della carriera. Ci saranno cambiamenti intorno a te che richiederanno di innovare e adattarti. Sii aperto a nuovi percorsi e sperimenta modi inesplorati di condividere il tuo lavoro! Con l'avanzare dell'anno, lascia che il tuo intuito ti guidi e ne emergerai più forte e più connesso che mai.

Oroscopo Bilancia 2025

Oroscopo 2025 Bilancia: Il 2025 fa pendere la bilancia cosmica verso la crescita, l'auto-scoperta e l'amore per te, Bilancia! Quest'anno, i pianeti si allineano per portarti un mix di introspezione e cambiamenti interiori che ti conducono verso un percorso più abbondante e appagante.

I nodi si spostano sull'asse Pesci-Vergine a gennaio, illuminando la tua sesta casa del benessere e la dodicesima casa del ritiro. Le eclissi in questi segni a marzo e settembre segnalano una chiamata alla cura di sé e al riposo. È un promemoria cosmico che per mantenere la pace, devi dare priorità alla tua mente, al tuo corpo e alla tua anima. Trova il tuo santuario, che si tratti di yoga, meditazione o semplicemente di dire "no".

A marzo, il tuo regno delle relazioni si riscalda con Venere e Mercurio retrogradi in Ariete, insieme all'ingresso di Nettuno nella tua settima casa dell'amore. Questi movimenti, uniti a un'eclissi in Ariete, agitano le acque nelle tue relazioni, spingendoti ad affrontare le illusioni e ad affinare i tuoi stili di comunicazione. Saturno che marcia in Ariete a maggio rafforza questo, richiedendo un approccio maturo e responsabile all'amore. È un anno per definire cosa vuoi veramente dalle tue relazioni e per restare saldo nei tuoi confini.

Il salto di Giove nel Cancro a giugno espande la tua decima casa della carriera, portando una grande espansione alla tua vita professionale. Preparati, perché quest'anno entrerai nella vocazione della tua vita e ti farai un nome. Aspettati crescita, opportunità e forse anche un nuovo ruolo che si allinea più da vicino ai tuoi valori emotivi.

Urano entra in Gemelli, creando un impatto che cambia la vita nella tua nona casa di espansione e apprendimento. La tua scintilla per la conoscenza è accesa, così come la necessità di viaggiare ed esplorare nuove prospettive di vita. Potresti sorprendere le persone con il tuo lato avventuroso quest'anno!

Oroscopo Scorpione 2025

Oroscopo 2025 Scorpione: Il 2025 richiede creatività e trasformazione, un compito perfetto per qualsiasi Scorpione. Quest'anno, i pianeti lavorano insieme per avviare la crescita negli angoli più intimi della tua vita, così puoi risorgere come una fenice nel tuo potere.

A gennaio, il nodo nord entra nei Pesci nella tua quinta casa della creatività, del piacere e del romanticismo e il nodo sud della Vergine prende il sopravvento sulla tua undicesima casa dell'amicizia e dei contributi collettivi. Le eclissi su questo asse a marzo e settembre incoraggiano a trovare un equilibrio tra il tuo senso personale di piacere e la creazione di un impatto positivo e disinteressato con gli altri.

Venere e Mercurio retrogradi in Ariete, insieme a un'eclissi in Ariete e all'ingresso di Nettuno nello stesso segno, innescano la tua sesta casa di routine quotidiane e salute a marzo. Le abitudini che crei (e non crei) possono avere un impatto sul resto dell'anno, rendendo questo un momento importante per dare priorità a mente, corpo e anima. È il momento di rivalutare le tue abitudini, in particolare il modo in cui supportano il tuo benessere e l'efficienza lavorativa. Saturno entra in Ariete e rafforza ulteriormente questo messaggio, chiedendo struttura nella tua routine quotidiana.

La transizione di Giove dai Gemelli nella tua ottava casa delle ombre al Cancro nella tua nona casa dell'avventura segna un passaggio da esperienze profonde e trasformative legate a risorse condivise e intimità, a espansione ed esplorazione. Pensa in grande, viaggia più lontano e immergiti più a fondo. È un anno per occupare spazio in ogni modo possibile.

Il passaggio di Urano che cambia la vita in Gemelli attiva la tua ottava casa di trasformazione, risorse condivise e intimità. Aspettati l'inaspettato in queste aree, con cambiamenti improvvisi che portano a una profonda evoluzione personale. Quest'anno, affidati alla tua naturale resilienza e lascia che il cambiamento ti trasformi in modi inimmaginabili.

Oroscopo Sagittario 2025

Oroscopo 2025 Sagittario: Sei pronto ad abbracciare casa, cuore e crescita trasformativa nel 2025, Sagittario? Quest'anno porta un'abbondanza di opportunità per nutrire le tue radici, prosperare professionalmente e avvicinarti alle tue passioni con sicurezza!

Con i nodi che si spostano nell'asse Pesci-Vergine a gennaio, dando il tono all'anno a venire, la tua attenzione è concentrata sulle fondamenta della tua vita. Il nodo nord dei Pesci nella tua quarta casa illumina temi di casa, sicurezza emotiva, ambiente e famiglia. È una chiamata a immergerti in profondità in ciò che ti fa sentire veramente a casa. Nel frattempo, il nodo sud della Vergine nella tua decima casa della carriera suggerisce una rivalutazione del tuo percorso di carriera. Le eclissi su questo asse a marzo e settembre ti chiedono di bilanciare le tue ambizioni con la tua vita personale.

Venere e Mercurio retrogradi in Ariete riscaldano la tua quinta casa del romanticismo, portando un periodo di riflessione e la necessità di chiarire cosa ti porta gioia e piacere. L'eclissi dell'Ariete, unita al tuffo sognante di Nettuno nello stesso segno, amplifica il tuo desiderio di connessioni sincere ed espressione di te stesso. L'ingresso di Saturno in Ariete a maggio insiste su un approccio disciplinato nel perseguire le tue passioni, ricordandoti che le creazioni durature richiedono tempo e impegno.

Giove entra in Cancro a giugno nella tua ottava casa della trasformazione, aprendo le porte di una profonda crescita emotiva e finanziaria. È un momento potente per fare investimenti significativi, sia personali che professionali.

Il passaggio di Urano che cambia la vita in Gemelli nella tua settima casa dell'amore rivoluziona il tuo approccio alle relazioni. Aspettati l'inaspettato nelle partnership poiché Urano ti incoraggia ad abbracciare nuove forme di connessione e comunicazione. Abbraccia la trasformazione e sii aperto a cambiamenti rivoluzionari!

Oroscopo Capricorno 2025

Oroscopo 2025 Capricorno: Il 2025 è come una masterclass, Capricorno, che ti insegna come ridefinire le tue relazioni e ad entrare nel tuo potere. Quest'anno, i pianeti spianano la strada per crescere, comunicare con uno scopo e aprire il tuo cuore più che mai.

I nodi entrano nell'asse Pesci-Vergine attivandosi a gennaio nella tua terza casa della comunicazione e nella nona casa dell'apprendimento. Questo ciclo evolutivo ti spinge ad ampliare la tua base di conoscenze ed esplorare nuove filosofie, possibilmente attraverso viaggi o trasferimenti! È una chiamata a colmare il divario tra il familiare e l'estraneo, spingendoti a condividere la tua saggezza, che ti aiuta a ottenere visibilità nel tuo campo.

A marzo, Venere e Mercurio retrogradi in Ariete nella tua quarta casa della casa e della famiglia portano periodi introspettivi, spingendoti a rivalutare le tue emozioni e la tua situazione di vita. L'eclissi dell'Ariete, unita all'ingresso di Nettuno in Ariete e al passaggio di Saturno nello stesso segno, segnala profonde trasformazioni nella tua vita domestica e nel tuo mondo interiore. Lo scopo ultimo è consolidare le tue fondamenta e mostrarti chi sono le tue anime gemelle.

Giove entra nel Cancro nella tua settima casa delle partnership, benedicendoti con crescita e abbondanza in amore e relazioni strette. È il momento di abbracciare la vulnerabilità e formare alleanze significative con persone di cui ti puoi fidare. La

sconvolgente transizione di Urano in Gemelli a luglio rivitalizza la tua sesta casa della salute e del benessere, innescando innovazioni nelle tue routine quotidiane e nell'ambiente di lavoro. Abbraccia nuovi modi di guarigione o considera come usare la tecnologia per prenderti cura di te stesso. App di meditazione, qualcuno?

Il 2025 è il tuo anno per coltivare l'apertura e rafforzare la tua base di partenza mentre nutri le tue relazioni e i tuoi obiettivi con compassione. Abbraccia i cambiamenti quest'anno perché stanno aprendo la strada a una vita migliore!

Oroscopo Acquario 2025

Oroscopo 2025 Acquario: Il 2025 è un anno di possibilità uniche, che si allineano perfettamente con la tua natura enigmatica, Acquario! Quest'anno, preparati a essere sorpreso mentre i pianeti si allineano per portarti un anno di profonda trasformazione, in particolare nei regni del denaro, dell'intimità e della crescita emotiva.

A gennaio, i nodi entrano nell'asse Pesci-Vergine nella tua seconda casa delle risorse e nell'ottava casa della trasformazione, portando sia sfide che potere con i tuoi beni materiali e il processo di guarigione. Quest'anno, ci si concentra sulla riparazione del tuo rapporto con il denaro, esplorando nuove strade per la manifestazione e affrontando i debiti. Le eclissi di marzo e settembre porteranno un potente cambiamento alle tue finanze e consentiranno anche vulnerabilità nelle tue relazioni più intime.

Venere e Mercurio retrogradi in Ariete nella tua terza casa della comunicazione, ti incoraggiano a reimmaginare il modo in cui ti colleghi con gli altri e condividi i tuoi pensieri. È un'opportunità per perfezionare il tuo messaggio e gli stili di comunicazione, assicurandoti che le tue parole siano in linea con le tue intenzioni.

L'eclissi dell'Ariete, insieme a Nettuno e Saturno che entrano in Ariete, enfatizza questo tema della comunicazione. Sei incoraggiato a dire la tua verità, ma anche ad ascoltare profondamente. Questi movimenti planetari ti sfideranno a bilanciare il parlare con la riflessione interiore. Il

grande ingresso di Giove nel Cancro illumina la tua sesta casa del lavoro e della salute, portando espansione e crescita alle tue routine quotidiane e alle pratiche di benessere. Questo pianeta benevolo ti incoraggia a sognare in grande in termini di sviluppo personale e professionale. Pensa alla salute olistica, all'equilibrio tra lavoro e vita privata e ai lavori che non solo pagano le bollette, ma nutrono anche la tua anima. È tempo di nutrire il tuo corpo e le tue ambizioni con altrettanta passione.

Urano entra in Gemelli a luglio, rivoluzionando la tua quinta casa della creatività e del piacere per il resto dell'anno. Sei chiamato a esplorare nuove forme di espressione e, cosa più importante, a concederti un po' di divertimento!

Oroscopo Pesci 2025

Oroscopo 2025 Pesci: Quest'anno sei la star dello spettacolo in molti modi, Pesci, poiché il 2025 ti chiama fuori dal nascondiglio e sotto i riflettori. Quest'anno, l'universo sta preparando il terreno per immergerti nelle acque della scoperta di te stesso ed emergere con tesori di saggezza e forza.

Il nodo nord nel tuo segno quest'anno, Pesci, si allinea con le eclissi nella tua prima casa del sé, enfatizzando il cambiamento positivo e i nuovi inizi! È un momento potente per stabilire intenzioni che si allineano con i tuoi desideri più veri e allo stesso tempo abbandonarti a miracoli e sorprese inaspettate. Nel frattempo, il nodo sud in Vergine nella tua settima casa dell'amore porta potenti traguardi e cambiamenti nelle tue relazioni più intime durante tutto l'anno.

Venere e Mercurio retrogradi in Ariete nella tua seconda casa dei valori e dei beni spingono a rivalutare ciò che conta davvero per te. Questo periodo introspettivo è il tuo segnale per allineare le tue risorse e relazioni con la tua nuova identità. L'eclissi dell'Ariete, insieme a Nettuno e Saturno che entrano in Ariete, ti aiuta a garantire una base che riflette i tuoi valori e la tua creatività.

Giove viaggia nel Cancro nella tua quinta casa della passione a giugno, portando un'ondata di gioia, creatività e amore nella tua vita. Questo è un momento per abbracciare ciò che ti dà piacere e dà al tuo cuore il permesso di guidare la strada.

L'ingresso monumentale di Urano nei Gemelli nella tua quarta casa della casa e della famiglia introduce cambiamenti innovativi nella tua situazione abitativa e nel tuo regno interiore. Abbraccia la flessibilità e non aver paura di sfidare le tradizioni; questi cambiamenti stanno aprendo la strada a uno stile di vita più autentico per te e la tua famiglia. Fidati del processo quest'anno, ma fidati soprattutto del tuo intuito!

