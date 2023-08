Oroscopo di oggi 1 agosto 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi martedì 1 agosto 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 1 agosto 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 1 AGOSTO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

La luna piena in Acquario e la tua casa del futuro potrebbero segnalare che hai raggiunto una pietra miliare. In questo momento, una parte significativa di un piano a lungo termine potrebbe andare a buon fine. Rivolgiti ad amici, colleghi e alleati della comunità per assistenza con il passaggio successivo. La guida di una persona visionaria può aiutarti a vedere la tua strada da percorrere. È bello essere ambiziosi, ma non impostare l'asticella troppo in alto. Potresti fallire prima di iniziare se il tuo piano è troppo grandioso. Verifica di avere le risorse o il tempo necessari per portare a termine. Potresti preoccuparti che le tue capacità manchino poiché l'intelligente Mercurio si oppone all'autorevole Saturno. Scoprirai cosa devi sapere lungo la strada.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 1 AGOSTO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

È avanti a tutta velocità con le tue ambizioni mentre sei sotto lo sguardo della luna piena dell'Acquario. In questo momento, ti sentirai come se non ci fosse niente che non puoi fare. È fantastico che tu sia sicuro di ciò che puoi realizzare. Un atteggiamento positivo fa molta strada. Tuttavia, dovresti stare attento a non sopravvalutare il tuo talento, il tuo tempo o le tue risorse. Alcuni sforzi potrebbero essere più difficili di quanto pensi. Dare tutto te stesso alla tua carriera potrebbe significare trascurare la tua vita familiare. Riesci a trovare un sano equilibrio tra obblighi personali e professionali? Con Mercurio in opposizione a Saturno difficile, tu e un compagno di giochi potreste avere idee contrastanti su ciò che costituisce un buon momento. Dovrai scendere a compromessi per far funzionare i tuoi piani

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 1 AGOSTO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

La luna piena in Acquario e la tua casa di esplorazione possono segnalare il culmine di un'avventura o di una ricerca educativa. È emozionante sfidare te stesso per avventurarti oltre ciò che sai. Il viaggio può svolgere un ruolo nei piani di alcune persone, mentre altri porteranno un progetto al livello successivo. Superare le tue paure e insicurezze avrà un ruolo nel programma, ma fai attenzione a non correre rischi folli. Poiché il tuo sovrano, Mercurio, si oppone all'ambizioso Saturno, spiegare le tue aspirazioni ai tuoi cari può essere estenuante. Non importa quanto lo dici in modo succinto, alcune persone non capiranno perché sei così devoto alla tua carriera. È il loro modo di dire che gli manchi.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 1 AGOSTO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

La luna piena in Acquario e il regno che governa l'intimità e il denaro di altre persone possono segnalare che i tuoi desideri nei dipartimenti del sesso o del denaro sono pronti per essere soddisfatti. Quanto sei ricettivo a ciò che gli altri hanno da dare, in particolare partner romantici e alleati in affari? Qualcuno potrebbe essere pronto a soddisfare i tuoi desideri, purché tu non chieda troppo. Prima di fare una richiesta oltraggiosa, controlla di dare il meglio che ricevi. La comunicazione premurosa potrebbe non essere il punto forte di nessuno con Mercurio in opposizione a Saturno. Una sincera rivelazione potrebbe invitare alla censura. Se hai qualcosa di importante da dire, salvalo per dopo. In questo momento, le persone non sono inclini ad avere una mentalità aperta.