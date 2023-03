Oroscopo di oggi 1 marzo 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi mercoledì 1 marzo 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 1 marzo 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 1 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Oh, giorno fortunato! Venere incontra il buon auspicio Giove nel tuo segno ogni 12 anni (circa), il che amplifica i tuoi poteri di attrazione e porta amore, saggezza, avventura e un'enorme quantità di fortuna sulla tua strada. Le persone vogliono crogiolarsi nel tuo splendore quando risplendi così intensamente. Stai alla ricerca di generosi ammiratori che vogliono contribuire alla tua felicità e al tuo successo. La tua atmosfera è intensamente edonistica, quindi vorrai concederti i tuoi piaceri preferiti. Non dirai di no ai tuoi cibi, bevande e altri piaceri preferiti. Potrebbe esserci un prezzo da pagare per questo domani, ma non ti dispiacerà finché ti divertirai oggi. La vita è troppo breve per negarti le cose che ami.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 1 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Potresti sentirti estremamente fiducioso riguardo alle tue prospettive romantiche o finanziarie, anche se ci sono poche prove a sostegno di tale speranza. Poiché il tuo sovrano, Venere, si unisce al buon auspicio di Giove in Ariete e alla tua dodicesima casa esoterica, potresti percepire che forze segrete stanno cospirando per tuo conto. Questa formazione fortunata accade solo ogni 12 anni, quindi c'è qualcosa nelle buone vibrazioni che provi. Un sogno, un'intuizione o una sincronicità possono darti qualcosa di cui essere entusiasta. Abbiate il coraggio di credere che le cose possano andare per il verso giusto! Puoi essere un po' pigro quando la Luna in Cancro, in cerca di conforto, quadra Venere e Giove, ma non lasciare che l'inerzia ti impedisca di agire su un'opportunità promettente. Preparati a cogliere l'attimo!

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 1 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Un incontro di buon auspicio di Venere e Giove in Ariete e la tua casa di comunità rende questo uno dei giorni più fortunati dell'anno per conoscere nuove persone ed espandere la tua cerchia sociale. È anche un ottimo momento per unirsi a gruppi e organizzazioni. I legami formati oggi potrebbero portare molto affetto, buona fortuna ed energia positiva nella tua vita per gli anni a venire. Vivrete con persone energiche e avventurose a cui piace provare cose nuove. Anche le persone che amano il meglio che la vita ha da offrire ti attireranno. Diventi la compagnia che tieni, quindi perché non circondarti di persone che vivono con gusto? Impegnati a fare progetti per la serata!

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 1 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Venere si fonde con Giove nell'intraprendente Ariete e nel tuo settore professionale, rendendo questo uno dei giorni più propizi dell'anno per la tua carriera. Questi pianeti si incontrano in questo segno energetico circa una volta ogni 12 anni. Questo è il momento perfetto per fare progressi verso una pietra miliare. È anche un ottimo momento per perseguire un'opportunità che può far avanzare la tua carriera. Tutti vogliono agganciare il loro carro a una stella nascente. Pertanto, le persone (comprese le figure influenti) saranno più inclini ad aiutarti a ottenere ciò che cerchi. Mettiti in gioco e abbaglia il mondo con quello che sai fare. Le persone sono tenute a prenderne atto. Non capita tutti i giorni di avere l'opportunità di brillare.