Oroscopo di oggi 1 novembre 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi mercoledì 1 novembre 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 1 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Convincere qualcuno a darti le informazioni di cui hai bisogno può essere complicato mentre il comunicativo Mercurio è in contrasto con l'incerto Chirone nel tuo segno. Affrontare un argomento delicato può essere scomodo. Quando si tratta di amore o di denaro, potresti chiederti se hai il diritto di fare domande. Alcuni arieti potrebbero essere così intimiditi da non dire nulla. Potrebbe essere saggio rimandare la discussione se ti senti vulnerabile. Se la questione è cruciale, indossa le tue mutandine da bambinone e cerca di scoprire quello che ti serve sapere.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 1 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Con un accumulo di pianeti personali nella tua casa di partnership, le tue relazioni più importanti sono al centro della scena. Potresti avere domande senza risposta su alcune connessioni mentre il curioso Mercurio e l'insicuro Chirone si scontrano. Alcuni tori potrebbero diventare un po’ paranoici e leggere troppo nelle cose, mentre altri potrebbero non riuscire ad affrontare una preoccupazione legittima. La comunicazione è fondamentale sia che tu stia coltivando una nuova connessione o costruendo su una relazione esistente. Tuttavia, è importante che tu abbia i fatti chiari prima di iniziare a sparare. Una prospettiva esterna può essere utile.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 1 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Dovrai essere consapevole di ciò che dici quando affronti un problema. Se non stai attento, potresti ferire i sentimenti di qualcuno mentre il loquace Mercurio e il ferito Chirone si scontrano. È meglio evitare di giocare al gioco della colpa e della vergogna. Ciò non ispirerà nessuno ad ascoltare ciò che hai da dire. Invece, sii gentile e sii un buon ascoltatore. Offrire una guida che onori chi sono e gli strumenti con cui devono lavorare. In altre parole, non rendere loro troppo difficile la risposta. Alcuni Gemelli saranno riluttanti a ritenere una persona responsabile dei propri errori. È bello, purché lasciarli fuori dai guai non ti renda la vita difficile.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 1 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Comunicare i tuoi desideri al tuo interesse amoroso va benissimo finché una rivelazione non ti fa sentire vulnerabile. Potresti chiederti cosa è sicuro dire e cosa dovresti evitare mentre il loquace Mercurio nella tua zona di vita amorosa si scontra con l'insicuro Chirone. Se ti senti suscettibile e sei preoccupato di come andranno a finire le tue parole, probabilmente non è il momento giusto per condividere i tuoi pensieri. Non ottenere la convalida che cerchi può essere devastante. Invece di fare una rivelazione enorme, perché non testare il terreno con una rivelazione minore? La risposta dell'altra persona ti farà sapere se è sicuro fare un'immersione profonda. Puoi sempre tornare indietro più tardi.