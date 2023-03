Oroscopo di oggi 10 marzo 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi venerdì 10 marzo 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 10 marzo 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 10 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Potresti lottare con l'autostima mentre il sole nei Pesci confusi si scontra con il Nodo Nord. La tua situazione finanziaria e le tue proprietà non sono correlate al tuo valore come essere umano. Non picchiarti se stai lottando per sbarcare il lunario. Alcuni Ariete potrebbero essere riluttanti a spendere un po' di più per se stessi, temendo di non meritarlo. Che senso ha lavorare sodo se non riesci a goderti i frutti del tuo lavoro? Poiché la Luna Bilancia si oppone a Eris nel tuo segno, può essere allettante infuriarsi contro le ingiustizie che hai subito. Tuttavia, non fare la vittima. Invece, riconosci il tuo potere e il tuo valore.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 10 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Può essere difficile staccarsi dall'influenza della mente dell'alveare e fidarsi del proprio istinto poiché l'impressionabile Sole dei Pesci nella zona della tua comunità si scontra con il Nodo Nord nel tuo segno. In alcune circostanze, è importante essere un giocatore di squadra. Tuttavia, devi anche sapere quando è nel tuo interesse distinguerti dalla massa. Se non cogli l'attimo, potresti risentirti quando l'indecisa Luna Bilancia nella tua zona di produttività si oppone a Eris scontenta. Un discorso di incoraggiamento da parte di un amico o di un familiare incoraggiante può aumentare la tua sicurezza.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 10 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Il tuo modo di gestire una carriera o una questione finanziaria può renderti una star mentre gli strateghi Mercurio e Pallade si allineano. Che tu stia gestendo i tuoi affari personali o negoziando un problema di lavoro, l'intelligenza e il buon senso degli affari possono aiutarti a concludere l'affare. Se hai bisogno di indicazioni, parla con una figura autoritaria che abbia esperienza con quello che stai cercando di fare. A volte, devi solo essere indirizzato nella giusta direzione. Con una piccola guida, puoi metterti sulla strada giusta. Potrebbe esserci un malinteso tra te e un amico poiché la superficiale Luna Bilancia si oppone a Giove e Chirone nella tua zona comunitaria. La colpa potrebbe essere di una risposta inappropriata alle preoccupazioni di qualcuno.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 10 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Potresti essere riluttante a riporre la tua fiducia in qualcuno o accettare una decisione di gruppo mentre il sole nei loschi Pesci si scontra con il Nodo Nord nella tua casa della comunità. Sfortunatamente, le tue idee potrebbero non essere così utili o entusiasmanti come pensi. A volte devi avere fiducia nelle persone intorno a te e andare d'accordo con il gruppo. Puoi perdere una preziosa opportunità quando sottovaluti le altre persone e non dai loro la possibilità di dimostrare cosa possono fare.