Oroscopo di oggi 11 aprile 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi martedì 11 aprile 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 11 aprile 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 11 APRILE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Sono passati circa 12 anni da quando hai brillato così intensamente come adesso. La fusione del sole con Giove di buon auspicio nel tuo segno fa presagire enormi benedizioni. Il tuo ottimismo e la tua generosità ti porteranno sicuramente nuove e sorprendenti opportunità. Tutto sembra utile quando sei così entusiasta della vita e delle sue possibilità. Oggi, il tuo entusiasmo probabilmente supererà il tuo tempo, la tua energia o le tue risorse, quindi non impegnarti per più di quanto puoi gestire. Mentre l'incantatrice Venere e il potente Plutone si allineano, sarai incredibilmente persuasivo. Indubbiamente resisterai quando interagirai con persone importanti. Eserciterai la stessa influenza sui tuoi amici, anche se è saggio agire tenendo a mente i loro migliori interessi.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 11 APRILE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

È un angelo sulla tua spalla? O hai un esercito di cooperatori umani e spirituali pronti a rispondere alla tua chiamata? Una congiunzione sole-Giove nel tuo regno dietro le quinte segnala che forze nascoste stanno cospirando per tuo conto. La preghiera, la meditazione e le pratiche contemplative possono aiutarti ad accedere alle forze che ti guidano e ti proteggono. Questa è una grande opportunità per chiedere il loro aiuto. Abbi fede che le cose andranno per il verso giusto mentre sostieni le tue preghiere con l'azione. Avere passione e un senso del proprio potere può renderti formidabile mentre Venere e comandare Plutone si allineano. Lo status e il successo che brami potrebbero essere a portata di mano. Sei pronto a fare una mossa audace?

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 11 APRILE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

La tua vita sociale è la più promettente degli ultimi 12 anni, quando il Sole Ariete incontra il gioviale Giove. Persone entusiasmanti di tutti i ceti sociali stanno aspettando di incontrarti. Questo è il giorno perfetto per essere coinvolto in attività che possono aiutarti a stabilire nuove connessioni. Anche le interazioni con la tua attuale cerchia di amici possono essere appaganti. È un ottimo momento per incontrare il tuo equipaggio. Quando Venere magnetica nel tuo segno si sincronizza con il potente Plutone, potresti ricevere ciò che pensi di meritare. Non è magia. È l'Universo che risponde alla tua energia e alle tue convinzioni. Assicurati che i segnali che invii non risuonino con qualcosa di indesiderabile, come la paura.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 11 APRILE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Sembra che la tua carriera stia andando nella direzione giusta. Grazie a una congiunzione sole-Giove, ci saranno presto nuove porte da attraversare ed eccitanti opportunità da perseguire. Questo non è il momento della timidezza o del pudore. Fai quello che puoi per portare i tuoi talenti all'attenzione delle persone influenti. Qualcuno potrebbe darti una mano. Può essere difficile tenere sotto controllo i tuoi desideri mentre Venere e Plutone si allineano. Una serata appassionata potrebbe essere in serbo se sei felicemente fidanzato o accoppiato. Tuttavia, può essere problematico se ti trovi in ​​una situazione complicata. Ignorare i tuoi sentimenti probabilmente non è un'opzione. Tuttavia, non puoi lasciare che l'ossessione rovini la tua felicità.