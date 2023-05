Oroscopo di oggi 11 maggio 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi giovedì 11 maggio 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 11 maggio 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 11 MAGGIO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

È facile per i membri della tua famiglia e i coinquilini entrare nella tua pelle mentre il focoso Marte è nel tuo regno domestico. Poiché quadra Eris reattiva nel tuo segno, potresti perdere la pazienza se qualcuno preme i pulsanti sbagliati. Sfogare le emozioni represse può essere incredibilmente catartico. Tuttavia, potresti ferire i sentimenti di qualcuno se non sei consapevole di quello che dici. Se hai una lamentela legittima, attendi che le cose si calmino prima di affrontare il problema. Se sei irritabile senza una buona ragione, smettila. Non lasciare che un cattivo umore abbassi l'atmosfera.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 11 MAGGIO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Se sei arrabbiato per qualcosa, non sarai in grado di nascondere i tuoi sentimenti per molto tempo. Marte infuocato nella tua casa della comunicazione si scontra con Eris scontento nel tuo regno subconscio, che può scatenare rabbia e risentimento sepolti. Invece di tentare di sopprimere le tue emozioni, faresti meglio a trovare un modo gentile per esprimere ciò che hai in mente. Un toro infuriato è troppo caldo per essere gestito. Parlare ora mitigherà il danno che è probabile che si verifichi quando lasci che il risentimento si accumuli. Non puoi tornare indietro una volta che le tue parole sono là fuori, quindi scegli il tuo momento e le tue parole con cura.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 11 MAGGIO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Un problema con denaro o proprietà può scatenare la rabbia e provocare una mossa ostile mentre il focoso Marte nella tua casa dei beni si scontra con il titolo Eris. Potresti scagliarti contro se vieni trattato ingiustamente o ti viene negato l'accesso a un'opportunità. Le tue azioni possono avere conseguenze impreviste con questo allineamento spigoloso in gioco. Premi pausa e non agire fino a quando non avrai chiarito i fatti e le cifre. Correre alla cieca potrebbe mettere a rischio una relazione importante. Aggiungi un teso allineamento Venere-Urano al mix e sei incline a volare improvvisamente fuori controllo sull'amore o sul denaro.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 11 MAGGIO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Sei più assertivo del solito mentre il guerriero Marte è nel tuo segno. Mentre affronta la combattiva Eris nel tuo settore pubblico, alcuni potrebbero considerarti aggressivo. Se qualcosa o qualcuno ti infastidisce, non te ne starai seduto a prenderlo. Se non stai attento, potresti provocare una scenata. Perdere la calma può farti sembrare una testa calda e dare alle persone un'impressione sbagliata. Tieni a freno le tue emozioni e considera le conseguenze dell'essere reattivo. Alcuni Cancro potrebbero avere a che fare con un capo o un genitore arrabbiato. Trattare con figure autoritarie può essere complicato. È intelligente sapere quando fare marcia indietro.