Oroscopo di oggi 11 ottobre 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi mercoledì 11 ottobre 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 11 ottobre 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 11 OTTOBRE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Avere una relazione impegnata non è tutto ciò che sembra essere poiché il sole nella tua casa di partenariato si oppone al guaritore ferito Chirone nel tuo segno. Avvicinarsi a qualcuno significa esporre le proprie vulnerabilità più profonde. Alcuni arieti fingono di essere perfetti per impressionare un potenziale partner. È un atto che non sarai in grado di tenere il passo a lungo. Tutti sono imperfetti e tutti sono adorabili, quindi perché non essere te stesso? Può essere una giornata difficile per le relazioni, soprattutto se sei in coppia. Quando ti impegni, devi affrontare il duro con il buono. Sii gentile con te stesso e con il tuo partner mentre attraversi un momento tumultuoso.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 11 OTTOBRE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Il sole nel tuo settore lavorativo che si oppone all’insicuro Chirone può farti mettere in discussione le tue conoscenze e abilità. Non lasciare che un furioso caso di sindrome dell'impostore mini tutto il tuo duro lavoro. Puoi ancora realizzare qualcosa di straordinario nonostante ti senta come ti senti. Invece di discutere con la vocina che dice che sei incompetente e non all'altezza, metti un piede davanti all'altro e fai piccoli passi nella direzione in cui vuoi crescere. Con perseveranza arriverai a destinazione. La Luna della Vergine che si sincronizza con l’allegro Giove nel tuo segno è destinata ad aumentare il tuo entusiasmo. Sii ottimista ma realistico mentre pianifichi i tuoi prossimi passi. Aiuta ad avere una prospettiva positiva.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 11 OTTOBRE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Plutone termina la sua retrogradazione attraverso il regno che governa l’intimità e le risorse condivise. Negli ultimi mesi hai esplorato i contributi emotivi e finanziari forniti dalle persone a te più vicine e penserai anche al controllo che ciò consente loro. Non si può negare che alcuni individui esercitino una notevole influenza nella tua vita. Piaccia o no, hai bisogno di quelle relazioni. Mentre Plutone continua il suo viaggio attraverso il Capricorno, diventerai più abile nel far funzionare questi scambi a tuo favore invece che contro di te. Mercurio espressivo in sincronizzazione con Cerere incoraggiante ti invita ad aprirti a una persona cara e a chiedere ciò di cui hai bisogno.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 11 OTTOBRE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Ti senti a casa quando hai l'amore e la protezione della tua cerchia ristretta di familiari e amici. Quando sei là fuori nel mondo del cane mangia cane, puoi sentirti come se fossi alla mercé di squali senza cuore e lupi affamati. Con il Sole della Bilancia che si oppone a Chirone ferito nel tuo settore professionale, potresti preoccuparti che le tue vulnerabilità ti rendano un bersaglio in un ambiente che celebra la tenacia. La verità è che sei più riconoscibile e più facile da avvicinare quando lasci trasparire il tuo lato tenero. Ci vuole forza per guidare con gentilezza e amore. Lascia che le tue vibrazioni diano il tono piuttosto che permettere all'ambiente di dettare il tuo comportamento.