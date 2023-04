Oroscopo di oggi 12 aprile 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi mercoledì 12 aprile 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 12 APRILE 2023

Un problema nella tua vita amorosa potrebbe spingerti a pensare alle relazioni in modo diverso mentre Venere nel tuo regno mentale si scontra con Chirone ferito nel tuo segno. Solo perché le cose vanno di traverso non significa che hai fatto qualcosa di sbagliato o che non sei amabile. Una volta che smetti di prendere le cose sul personale, potresti essere sorpreso da quanto ti senti liberato. Poiché il sole nel tuo segno quadra la strategica Pallade nel tuo regno domestico, può essere difficile coordinare le cose sul fronte interno. Potresti rendere un piano o un progetto più complicato del necessario. In alternativa, tu e una figura paterna potreste non vedervi negli occhi.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 12 APRILE 2023

È un angelo sulla tua spalla? O hai un esercito di cooperatori umani e spirituali pronti a rispondere alla tua chiamata? Una congiunzione sole-Giove nel tuo regno dietro le quinte segnala che forze nascoste stanno cospirando per tuo conto. La preghiera, la meditazione e le pratiche contemplative possono aiutarti ad accedere alle forze che ti guidano e ti proteggono. Questa è una grande opportunità per chiedere il loro aiuto. Abbi fede che le cose andranno per il verso giusto mentre sostieni le tue preghiere con l'azione. Avere passione e un senso del proprio potere può renderti formidabile mentre Venere e comandare Plutone si allineano. Lo status e il successo che brami potrebbero essere a portata di mano. Sei pronto a fare una mossa audace?

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 12 APRILE 2023

La tua vita sociale è la più promettente degli ultimi 12 anni, quando il Sole Ariete incontra il gioviale Giove. Persone entusiasmanti di tutti i ceti sociali stanno aspettando di incontrarti. Questo è il giorno perfetto per essere coinvolto in attività che possono aiutarti a stabilire nuove connessioni. Anche le interazioni con la tua attuale cerchia di amici possono essere appaganti. È un ottimo momento per incontrare il tuo equipaggio. Quando Venere magnetica nel tuo segno si sincronizza con il potente Plutone, potresti ricevere ciò che pensi di meritare. Non è magia. È l'Universo che risponde alla tua energia e alle tue convinzioni. Assicurati che i segnali che invii non risuonino con qualcosa di indesiderabile, come la paura.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 12 APRILE 2023

È facile sentirsi trascurati dal tuo interesse amoroso mentre Venere nella tua casa di esilio si scontra con l'insicuro Chirone. Potresti sentire che, qualunque cosa tu faccia, continui a non riuscire a ottenere l'attenzione che desideri. Quando sei così vulnerabile, è meglio non esporsi. Accontentati di mantenere un profilo basso per ora. Non passerà molto tempo prima che tu riesca a brillare. La visibilità non è un problema nella tua carriera. Potresti inciampare e commettere uno o due errori mentre l'impulsivo Sole Ariete si scontra con la metodica Pallade nel tuo segno, facendoti potenzialmente attirare un'attenzione indebita. Nessuno è perfetto. Se tutto il resto fallisce, ammetti i tuoi passi falsi e rendi questo un momento di insegnamento.