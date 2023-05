Oroscopo di oggi 12 maggio 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi venerdì 12 maggio 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 12 maggio 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

Oroscopo del giorno Ariete:

È facile per i membri della tua famiglia e i coinquilini entrare nella tua pelle mentre il focoso Marte è nel tuo regno domestico. Poiché quadra Eris reattiva nel tuo segno, potresti perdere la pazienza se qualcuno preme i pulsanti sbagliati. Sfogare le emozioni represse può essere incredibilmente catartico. Tuttavia, potresti ferire i sentimenti di qualcuno se non sei consapevole di quello che dici. Se hai una lamentela legittima, attendi che le cose si calmino prima di affrontare il problema. Se sei irritabile senza una buona ragione, smettila. Non lasciare che un cattivo umore abbassi l'atmosfera.

Oroscopo del giorno Toro:

Chi ti conosce meglio di te stesso? La guida di una persona anziana e più saggia può essere preziosa poiché Mercurio perspicace si sincronizza con Saturno maturo nella tua casa della comunità. La tua conversazione può fornire un feedback utile che ti aiuta a prendere una decisione importante. Potresti essere ansioso di lasciare il segno nel mondo e ottenere riconoscimento mentre l'Ultimo Quarto di Luna è in cima alla tua carta. Tuttavia, non è ancora il momento per te di salire sul palco. Dovrai assicurarti di essere completamente preparato per il controllo pubblico prima di metterti in gioco.

Oroscopo del giorno Gemelli:

Mercurio retrogrado si sincronizza con Saturno disciplinato nel tuo settore professionale, il che potrebbe spingerti a rivedere i tuoi obiettivi di carriera. Questo è il giorno perfetto per rivisitare una conversazione su dove vorresti andare da qui. La guida di un genitore o di un mentore può essere preziosa. Puoi fidarti della saggezza che viene da qualcuno che ha percorso con successo il percorso che stai percorrendo. L'ultimo quarto di luna in Acquario e la tua zona di esplorazione possono suscitare un desiderio di crescita. Sii curioso delle tue opzioni e inizia a fare qualche ricerca. Non avere fretta di fare il passo successivo. Dovresti avere la chiarezza di cui hai bisogno per andare avanti quando arriva il tuo compleanno.

Oroscopo del giorno Cancro :

Sei più assertivo del solito mentre il guerriero Marte è nel tuo segno. Mentre affronta la combattiva Eris nel tuo settore pubblico, alcuni potrebbero considerarti aggressivo. Se qualcosa o qualcuno ti infastidisce, non te ne starai seduto a prenderlo. Se non stai attento, potresti provocare una scenata. Perdere la calma può farti sembrare una testa calda e dare alle persone un'impressione sbagliata. Tieni a freno le tue emozioni e considera le conseguenze dell'essere reattivo. Alcuni Cancro potrebbero avere a che fare con un capo o un genitore arrabbiato. Trattare con figure autoritarie può essere complicato. È intelligente sapere quando fare marcia indietro.