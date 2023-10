Oroscopo di oggi 12 ottobre 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi giovedì 12 ottobre 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 12 ottobre 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 12 OTTOBRE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Il tuo desiderio di una connessione significativa è elevato con Marte in Scorpione e la tua casa dell’intimità. Fino al 24 novembre sarai determinato e coraggioso mentre tenti di soddisfare i tuoi bisogni sessuali ed emotivi. Quando arrivi così forte, hai bisogno di un partner fiducioso in grado di gestire la tua intensità. Senza uno sbocco per questa energia, possono sorgere gelosia e ossessività. Alcuni arieti perderanno rapidamente la pazienza quando i loro desideri non saranno soddisfatti. Controlla i tuoi desideri affinché non ti controllino. Questo regno governa anche le risorse condivise. Potrebbero esserci conflitti che coinvolgono debiti, prestiti o fondi condivisi. Non lasciare che un problema si aggravi. Preparati a stroncarlo sul nascere.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 12 OTTOBRE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Il sole nel tuo settore lavorativo che si oppone all’insicuro Chirone può farti mettere in discussione le tue conoscenze e abilità. Non lasciare che un furioso caso di sindrome dell'impostore mini tutto il tuo duro lavoro. Puoi ancora realizzare qualcosa di straordinario nonostante ti senta come ti senti. Invece di discutere con la vocina che dice che sei incompetente e non all'altezza, metti un piede davanti all'altro e fai piccoli passi nella direzione in cui vuoi crescere. Con perseveranza arriverai a destinazione. La Luna della Vergine che si sincronizza con l’allegro Giove nel tuo segno è destinata ad aumentare il tuo entusiasmo. Sii ottimista ma realistico mentre pianifichi i tuoi prossimi passi. Aiuta ad avere una prospettiva positiva.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 12 OTTOBRE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Inizia proprio adesso una fase di lavoro super impegnativa. Con Marte intraprendente in Scorpione e la tua casa del lavoro, porterai un'enorme energia e motivazione alla tua routine quotidiana. Fino al 24 novembre, il tuo spirito “fallo e basta” ti aiuterà a superare le difficoltà. L’alta energia e un’atmosfera competitiva possono irritare alcuni colleghi. Non tutti lavorano alla stessa velocità. Spuntare i tuoi colleghi non farà altro che rendere il tuo lavoro più difficile. Puntare alla cooperazione, non al conflitto. Per alcuni Gemelli, avere fretta può renderli inclini agli infortuni. Rallenta e presta attenzione a ciò che stai facendo. L’incoscienza può portare al disastro. Allo stesso modo, è intelligente adottare un approccio sensato all'esercizio. Esagerare può portare a stress e tensione.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 12 OTTOBRE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Momenti emozionanti sono in serbo quando il vivace Marte entra nello Scorpione e nel regno che governa gli hobby, il romanticismo e l'intrattenimento. Fino al 24 novembre avrai più energia e motivazione per uscire con qualcuno, giocare e creare. La tua vita sociale riceverà un enorme impulso perché la tua atmosfera ad alta energia ti renderà divertente essere in giro. Se c'è qualcuno che ti interessa, non starai seduto ad aspettare che faccia una mossa. Perseguirai coraggiosamente ciò che desideri. Sarai più competitivo del solito e la tua assertività segnalerà che sei lì per vincere, ma mantienilo in uno spirito di divertimento. Non essere un perdente irritato se le cose non vanno per il verso giusto.