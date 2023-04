Oroscopo di oggi 13 aprile 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi giovedì 13 aprile 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 13 aprile 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 13 APRILE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

L'ultimo quarto di luna in Capricorno e il tuo settore pubblico potrebbero ispirarti a cercare il riconoscimento per un risultato personale. Potresti sentirti sotto pressione per metterti alla prova mentre la luna si scontra con i pianeti nel tuo segno. È un po' troppo presto per salire sul palco e fare un inchino. Tutti i segnali indicano che non hai ancora tagliato il traguardo. Lavora tranquillamente dietro le quinte per portare a termine il tuo progetto. Con la luna vuota ovviamente per buona parte della giornata, i tuoi passi falsi potrebbero essere visibili a tutto il mondo. In quanto tale, è intelligente mettere i puntini sulle i e incrociare le t prima di creare un ronzio sui tuoi risultati.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 13 APRILE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

L'ultimo quarto di luna in Capricorno e la tua casa di esplorazione possono suscitare irrequietezza e desiderio di cambiamento. Invece di prendertela comoda e ricaricarti con il riposo di cui hai bisogno, sarai tentato di cercare l'avventura. Rallenta, toro. Lo scontro della luna con Giove esagerato segnala che potrebbero essere necessarie più energia e risorse per portare a termine un grande piano di quanto tu possa permetterti in questo momento. Questo è un buon momento per sognare e concretizzare il tuo piano, ma non è il momento giusto per agire.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 13 APRILE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Le emozioni intense possono essere una distrazione sotto lo sguardo dell'ultimo quarto di luna. Non è il momento di aggrapparsi al passato. Invece, rivolgi la tua attenzione al futuro. Con la luna vuota ovviamente per buona parte della giornata, potresti fantasticare su cosa avrebbe potuto essere o cosa potrebbe essere. Oggi, i tuoi pensieri potrebbero non essere allineati con la realtà. Prova a lasciare andare una persona o una situazione che ha superato la data di scadenza. Rilasciare ciò che non serve più può spianare la strada a un'energia fresca e vibrante e a nuove esperienze.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 13 APRILE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

L'ultimo quarto di luna in Capricorno e la tua zona di partnership possono far sembrare una priorità la cura di una relazione. Impressionare un amore o un partner d'affari con ciò che hai raggiunto potrebbe essere una parte del tuo piano di gioco. Tutti i segnali indicano che non hai ancora realizzato ciò che ti eri prefissato, almeno non ancora. Per ora, è intelligente tenere d'occhio il premio. Nei giorni a venire, è importante che tu faccia del tuo meglio per portare un progetto oltre il traguardo. Mentre la luna è vuota ovviamente, potresti interpretare male i sentimenti di qualcuno. Potrebbero essere meno interessati a ciò che stai facendo di quanto pensi..