Oroscopo di oggi 13 marzo 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi lunedì 13 marzo 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 13 marzo 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 13 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Non puoi vedere la foresta per gli alberi mentre Chirone insicuro, Giove incurante e Vesta ossessiva si fondono nel tuo segno. Avere sentimenti forti per qualcosa non significa che hai ragione. Se non stai attento, sopravvaluterai l'importanza di una questione personale e gonfierai le cose a dismisura. Il modo migliore per ottenere chiarezza è guardare oltre il proprio punto di vista. Se qualcun altro è coinvolto nel tuo dilemma, prova a metterti nei suoi panni. Distogliere l'attenzione da te stesso e dai tuoi interessi può essere un enorme sollievo. Anche una tregua temporanea dall'osservazione dell'ombelico può fornire l'obiettività di cui hai bisogno. C'è di più nella tua storia di quanto tu possa vedere dal tuo attuale punto di osservazione.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 13 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

C'è molto di più in corso di quanto sembri mentre Chirone ferito, Giove esagerato e Vesta ossessiva si fondono nel tuo regno subconscio. Oggi, un problema irrisolto o un trauma non guarito possono apparire più grandi della vita. Anche se non sei in contatto con i tuoi sentimenti, potresti ritrovarti ad agire in modi strani. Potresti trovare difficile scrollarti di dosso un sogno sconcertante. In alternativa, potresti sentire che c'è qualcosa che ti infastidisce su cui non riesci a mettere il dito. La meditazione, la preghiera o la contemplazione silenziosa possono essere rilassanti, purché ti concentri sulle soluzioni invece che sui problemi. Ciò a cui dai la tua attenzione cresce. Non importa con cosa hai a che fare, c'è una luce alla fine del tunnel.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 13 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Potresti mettere in discussione la tua dedizione a un amico o un gruppo mentre Chirone frammentato, Giove esagerato e Vesta ossessiva si fondono nella tua casa della comunità. Potresti pensare che più investi in una relazione, meno ne esci. Oggi non conviene avere sete. Aspettarsi troppo dagli altri può lasciarti con l'amaro in bocca. Nel dubbio, fai un passo indietro. A volte, fare di meno dice di più. Agire in modo indipendente e prendersi cura dei propri interessi potrebbe essere la strada da percorrere finché non si chiarisce la situazione.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 13 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Potrebbe sembrare che tutti i tuoi passi falsi siano in mostra affinché il mondo veda come Chirone vulnerabile, Giove esagerato e Vesta ossessiva si fondono nel tuo settore pubblico. Fare grandi mosse significa più visibilità, quindi non sorprende che tu sia sensibile a come sei percepito. Tuttavia, non puoi lasciare che ti impedisca di metterti in gioco e inseguire i tuoi sogni. Sei arrivato troppo lontano per tornare indietro adesso. Andando avanti, dovrai avere una pelle più spessa. È l'unico modo per confrontarti con i principali attori del tuo mondo. Puoi sempre ritirarti nel tuo guscio per un momento, se necessario, ma non togliere la testa dal gioco.