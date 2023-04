Oroscopo di oggi 14 aprile 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi venerdì 14 aprile 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 14 aprile 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 14 APRILE 2023

Venere nella tua casa di comunicazione ti incoraggia ad esprimere i tuoi sentimenti. Tuttavia, aprirsi agli altri sarà più facile a dirsi che a farsi mentre Venere e il cauto Saturno si scontrano. Potresti preoccuparti di come arriveranno le tue parole e se l'altra persona ricambierà. È improbabile che la timidezza che provi per gli affari di cuore si estenda ad altre aree della tua vita. Mentre il sole incontra la guerriera Eris nel tuo segno, potresti ritenere necessario difenderti e fare una mossa audace. Quando difendi i tuoi interessi, il tuo motto è "È meglio chiedere perdono che chiedere il permesso". Se qualcuno ti offende, ti troverà un formidabile avversario.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 14 APRILE 2023

Potresti sentirti obbligato a spendere soldi che non hai per uscire con un amico o partecipare a un evento sociale. Potresti anche sentirti sotto pressione per andare d'accordo con la banda mentre il tuo sovrano, Venere, nel tuo settore finanziario si scontra con l'esigente Saturno nella tua zona comunitaria. È difficile divertirsi quando sei preoccupato per le spese. È anche stressante dire di no e deludere qualcuno. Segui il tuo cuore e il tuo budget e fai ciò che è giusto per te. Una congiunzione sole-Eris può suscitare risentimento nascosto e paura dell'esclusione. Trova un modo gentile per far sapere al tuo amico come ti senti. Un vero amico sarà accomodante.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 14 APRILE 2023

Con l'incantevole Venere nel tuo segno, farai un'impressione positiva. Quando accendi il fascino, nessuno è più affascinante di te. Un cenno del caposquadra Saturno nel tuo settore professionale dice che ci vorrà più dell'aspetto giusto per far avanzare i tuoi interessi. Raggiungere una pietra miliare della carriera o impressionare una figura influente richiederà determinazione e duro lavoro. Metti in pausa il pavoneggiamento e inizia a mostrare al mondo di cosa sei capace. Una congiunzione sole-Eris nella tua zona comunitaria potrebbe farti eccitare per un amico o un collega. Non starai a guardare mentre qualcuno viene trattato ingiustamente. Non aggiungere benzina sul fuoco mentre cerchi di sistemare le cose.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 14 APRILE 2023

L'ultimo quarto di luna in Capricorno e la tua zona di partnership possono far sembrare una priorità la cura di una relazione. Impressionare un amore o un partner d'affari con ciò che hai raggiunto potrebbe essere una parte del tuo piano di gioco. Tutti i segnali indicano che non hai ancora realizzato ciò che ti eri prefissato, almeno non ancora. Per ora, è intelligente tenere d'occhio il premio. Nei giorni a venire, è importante che tu faccia del tuo meglio per portare un progetto oltre il traguardo. Mentre la luna è vuota ovviamente, potresti interpretare male i sentimenti di qualcuno. Potrebbero essere meno interessati a ciò che stai facendo di quanto pensi.