Oroscopo di oggi 14 febbraio 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi martedì 14 febbraio 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 14 febbraio 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 14 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Chiederai agli altri di mantenere le loro promesse mentre l'ultimo quarto di luna è in Scorpione fisso. È improbabile che un appello egocentrico susciti la cooperazione, quindi prova a renderlo una "cosa noi" invece di una "cosa io". Anche tu dovrai trovare un modo per adempiere ai tuoi impegni con altre persone. Avrai una vaga idea di come procedere mentre la luna si sincronizza con il nebuloso Nettuno. Tuttavia, ci vorrà uno schema più solido per fare le cose. Può sembrare impossibile adempiere ai propri obblighi nei confronti di un amico o di un gruppo mentre la luna si scontra con Saturno restrittivo.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 14 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

L'ultimo quarto di luna in Scorpione e la tua casa di collaborazione segnalano che l'assistenza di un alleato potrebbe essere cruciale per concludere un'importante questione professionale. Dai la priorità al contatto con le persone in modo da poter fare le cose. Allo stesso tempo, non dovresti lasciare che questa collaborazione (o qualsiasi altra relazione) interferisca con i tuoi piani. Il traguardo è in vista, quindi è importante che tu rimanga concentrato. Ti sembrerà che le altre persone capiscano i tuoi desideri, specialmente quando la luna si sincronizza con Venere e Nettuno empatico nelle tue zone interpersonali. Tuttavia, con la luna che quadra Saturno ostruttivo nel corso della giornata, potresti non esserne così sicuro.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 14 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

L'ultimo quarto di luna nello Scorpione guidato suggerisce che dovrai fare un po' di lavoro di gambe per un'avventura, un viaggio a lunga distanza o una ricerca educativa prima di poter fare il passo successivo. Preparati a rimboccarti le maniche e ad occuparti degli aspetti meno entusiasmanti della tua ricerca. Allo stesso modo, è una buona idea risolvere eventuali questioni in sospeso con un grande progetto di lavoro. In questa fase, non è saggio lasciare nulla al caso. L'impulso di brillare e di essere riconosciuto per i tuoi sforzi può essere sorprendentemente forte mentre la Luna dello Scorpione guidata si sincronizza con Venere e Nettuno. Tuttavia, poiché la luna si scontra con il sorvegliante Saturno, prendersi il merito potrebbe non essere così facile come sembra.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 14 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

L'ultimo quarto di luna nell'intuitivo Scorpione e la tua giocosa quinta casa suggeriscono che puoi aiutare una questione d'amore o denaro ad andare più agevolmente alleggerendo un po '. Leggi la stanza e lascia che ti dica se un po' di umorismo potrebbe cambiare l'umore. Solo perché hai a che fare con una questione seria non significa che l'atmosfera debba essere tutta cupa e cupa. Ti sentirai sicuro di poter essere sensibile alle altre persone e attento ai loro desideri mentre la luna si sincronizza con Venere e l'empatico Nettuno. Tuttavia, potresti improvvisamente sentirti frustrato quando la luna e l'inflessibile Saturno si scontrano.