Oroscopo di oggi 14 marzo 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi martedì 14 marzo 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 14 marzo 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 14 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

L'atmosfera può essere tesa mentre il tuo sovrano, Marte, nei quadrati del tuo regno mentale disorienta Nettuno. Tuttavia, non lasciare che la paura o la paranoia colorino i tuoi pensieri. Se lo fai, leggerai troppo nelle cose e ti causerai un'ansia inutile. Nel peggiore dei casi, potresti muovere un'accusa infondata. Attieniti a ciò che puoi verificare invece di agire per sentito dire e sospetto. L'ultimo quarto di luna in Sagittario richiede di ampliare la tua prospettiva. Non vale la pena isolarsi o perdersi nei propri pensieri e sentimenti. Inoltre, può essere un sollievo scoprire che ti sbagli su qualcosa che aumenta il tuo senso di insicurezza. Potrebbe essere liberatorio esplorare un punto di vista più ampio.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 14 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Le questioni finanziarie possono essere complicate da affrontare poiché l'impulsivo Marte nella tua casa dei beni si scontra con il losco Nettuno. Non è saggio premere il grilletto prima di avere tutti i fatti. Se qualcuno dipinge un quadro roseo, potrebbe avere qualcosa da nascondere. Con questa energia imprecisa in gioco, potrebbe essere pericoloso mescolare i tuoi amici e le tue finanze. Oggi è meglio evitare di prestare o prendere in prestito denaro contante e beni di valore. È improbabile che tu e un amico vi capiate sui termini di un accordo. L'ultimo quarto di luna nella tua zona di risorse condivise ti invita a stabilire confini precisi su ciò che è tuo e ciò che è loro. La tua amicizia potrebbe dipendere da questo.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 14 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Può sembrare che tu non stia andando da nessuna parte mentre il frettoloso Marte nel tuo segno si scontra con il disorientante Nettuno nel tuo settore professionale. Sei ansioso di raggiungere la tua destinazione, ma dovrai chiarire la tua direzione prima di poter agire con sicurezza. Potrebbe essere allettante iniziare a perseguire un nuovo obiettivo. Tuttavia, l'ultimo quarto di luna in Sagittario indica che dovrai completare un'impresa ancora in corso prima di passare alla cosa successiva. Per portare a termine le cose potrebbe essere necessario collaborare con un collega o un alleato professionale. Sii cooperativo, non competitivo. Non puoi arrivare dove vuoi da solo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 14 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Potrebbe essere difficile incanalare la tua energia in un'azione mirata mentre Marte guidato nel tuo regno dietro le quinte si scontra con Nettuno confuso nella tua casa di espansione. Il percorso da percorrere potrebbe non essere cristallino e le circostanze potrebbero impedirti di muoverti nella direzione in cui vuoi andare. Per ora, potrebbe essere meglio non fare nulla piuttosto che rischiare di fare la mossa sbagliata. L'ultimo quarto di luna in Sagittario e la tua casa di lavoro segnalano che dovrai risolvere questioni in sospeso con un compito esistente prima di poter correre in una nuova ed eccitante direzione. Non puoi permetterti di essere disordinato e lasciare le cose incompiute. Finisci ciò che hai iniziato.