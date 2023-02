Oroscopo di oggi 15 febbraio 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi mercoledì 15 febbraio 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 15 febbraio 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 15 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Venere si fonde con il fantasioso Nettuno, che può ispirare una fuga dalla realtà. Potresti fantasticare su una storia d'amore impossibile, o potresti venire in soccorso di un individuo adorabile ma distrutto che ha bisogno di qualcuno che si precipiti e salvi la situazione. È bello mostrare compassione per gli altri. Tuttavia, non otterrai molti chilometri dal recitare la parte del salvatore o del martire. Una volta che il tuo uccellino è in via di guarigione, è probabile che volino via dal pollaio, lasciandoti solo. Venere si sincronizza con la feroce Eris nel tuo segno, implorandoti di prenderti cura del tuo cuore invece di difendere le altre persone. Se non ti difendi e proteggi i tuoi interessi, chi lo farà?

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 15 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

L'ultimo quarto di luna in Scorpione e la tua casa di collaborazione segnalano che l'assistenza di un alleato potrebbe essere cruciale per concludere un'importante questione professionale. Dai la priorità al contatto con le persone in modo da poter fare le cose. Allo stesso tempo, non dovresti lasciare che questa collaborazione (o qualsiasi altra relazione) interferisca con i tuoi piani. Il traguardo è in vista, quindi è importante che tu rimanga concentrato. Ti sembrerà che le altre persone capiscano i tuoi desideri, specialmente quando la luna si sincronizza con Venere e Nettuno empatico nelle tue zone interpersonali. Tuttavia, con la luna che quadra Saturno ostruttivo nel corso della giornata, potresti non esserne così sicuro.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 15 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Preparati a mostrare la tua faccia migliore. Gli ammiratori saranno sicuramente abbagliati dal tuo fascino mentre l'affascinante Venere incontra l'affascinante Nettuno in cima alla tua carta. Sei uno spettacolo di fumo o sei solo fumo negli occhi? A chi importa, purché questo ti aiuti a muoverti nei circoli giusti e incontrare le persone che vuoi incontrare? Questo è il giorno perfetto per socializzare con i colleghi e farsi strada con persone influenti. Le giuste connessioni possono aiutarti ad arrivare dove vuoi andare. Man mano che Venere e la guerriera Eris si allineano, sarai un po' più sfacciato del solito. Se hai intenzione di mettere su uno spettacolo, potresti anche portarlo fino in fondo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 15 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

L'ultimo quarto di luna nell'intuitivo Scorpione e la tua giocosa quinta casa suggeriscono che puoi aiutare una questione d'amore o denaro ad andare più agevolmente alleggerendo un po '. Leggi la stanza e lascia che ti dica se un po' di umorismo potrebbe cambiare l'umore. Solo perché hai a che fare con una questione seria non significa che l'atmosfera debba essere tutta cupa e cupa. Ti sentirai sicuro di poter essere sensibile alle altre persone e attento ai loro desideri mentre la luna si sincronizza con Venere e l'empatico Nettuno. Tuttavia, potresti improvvisamente sentirti frustrato quando la luna e l'inflessibile Saturno si scontrano.