Oroscopo di oggi 15 maggio 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi lunedì 15 maggio 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 15 maggio 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 15 MAGGIO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Hai smesso di nascondere i problemi sotto il tappeto e fingere che vada tutto bene. Avrai il potere di affrontare un problema impegnativo e recuperare il potere perduto mentre il potente Marte e il compassionevole Nettuno si allineano. Fare pace con il tuo lato oscuro può avere un ruolo nel programma. Quando sai meglio, fai meglio, quindi non rimanere bloccato dalla vergogna o dal biasimo. Perdona te stesso per eventuali passi falsi passati e sappi che hai fatto del tuo meglio. La sincronizzazione del Sole Toro con la guerriera Eris nel tuo segno rafforza ulteriormente il tuo coraggio. Credi di avere quello che serve per combattere i tuoi demoni interiori e superare qualcosa che ti trattiene. Ce l'hai, Ariete!

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 15 MAGGIO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Chi ti conosce meglio di te stesso? La guida di una persona anziana e più saggia può essere preziosa poiché Mercurio perspicace si sincronizza con Saturno maturo nella tua casa della comunità. La tua conversazione può fornire un feedback utile che ti aiuta a prendere una decisione importante. Potresti essere ansioso di lasciare il segno nel mondo e ottenere riconoscimento mentre l'Ultimo Quarto di Luna è in cima alla tua carta. Tuttavia, non è ancora il momento per te di salire sul palco. Dovrai assicurarti di essere completamente preparato per il controllo pubblico prima di metterti in gioco.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 15 MAGGIO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Ci vogliono fede e coraggio per investire nelle tue aspirazioni. Non puoi sederti in disparte aspettando che l'Universo finanzi i tuoi piani. Mentre Marte motivante si sincronizza con Nettuno ispiratore, i tuoi sforzi possono portarti un passo avanti verso la realizzazione di un sogno. Sei visto come un visionario mentre Nettuno è in cima alla tua carta. In quanto tale, il tuo pubblico si aspetta che tu faccia grandi cose. Potresti attirare l'attenzione di qualcuno che sostiene la tua visione, quindi è nel tuo interesse dare il massimo. Rivolgiti a un consulente di carriera fidato o a un sensitivo del denaro per informazioni che ti aiuteranno a far progredire le cose. Non c'è tempo come il presente per fare il passo successivo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 15 MAGGIO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Il guerriero Marte nel tuo segno si sincronizza con il mistico Nettuno nella tua casa di coscienza superiore, che può scatenare un ardente desiderio di saggezza e direzione. Potresti voler capire il tuo destino e svelare il ruolo che ti è stato assegnato in questa incarnazione. Troverai facile andare avanti con la tua vita quando sai dove sei diretto. Alcuni Cancri potrebbero essere motivati ​​a condividere la saggezza che hanno raggiunto. Potresti essere un mentore compassionevole che guida con amore. L'insegnamento, la pubblicazione o il podcasting possono essere ottimi modi per diffondere il tuo messaggio e condividere ciò che sai.