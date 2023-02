Oroscopo di oggi 16 febbraio 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi giovedì 16 febbraio 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 16 febbraio 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 16 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Porterai la versione più adulta di te stesso nelle interazioni sociali quando il sole si congiunge a Saturno maturo nella tua casa della comunità. A volte, devi essere l'adulto che convince tutti a prendere le cose sul serio e prendere decisioni responsabili sul futuro. Potrebbe non essere un'impresa divertente. Tuttavia, otterrai una spinta di sicurezza in te stesso e il rispetto dei tuoi coetanei quando affermi la tua autorità. Comunicare con le persone riguardo al denaro può essere difficile poiché il volubile Mercurio quadra i nodi lunari. Le tue informazioni potrebbero non essere aggiornate o potrebbe esserci una grande discrepanza finanziaria tra te e i tuoi amici. È intelligente evitare di discutere di soldi.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 16 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

La tua disciplina e la tua determinazione a raggiungere una pietra miliare della carriera non hanno eguali. Man mano che il Sole dell'Acquario incontra l'autorevole Saturno nel tuo settore professionale, porterai tutto il peso della tua esperienza in ciò che fai. Il tuo duro lavoro probabilmente non passerà inosservato. Potresti guadagnarti l'ammirazione e il rispetto sia dei tuoi superiori che dei tuoi colleghi. Non c'è momento migliore per mostrare ai decisori del tuo mondo che sei responsabile e capace di assumere un ruolo più importante. Mentre il loquace Mercurio si scontra con l'asse nodale, faresti bene ad astenerti dal suonare il tuo clacson. Invece, è meglio lasciare che i tuoi risultati parlino da soli.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 16 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Prendi l'istruzione abbastanza sul serio mentre il sorvegliante Saturno è nella tua casa di istruzione superiore. Non avrai problemi a piegarti quando è il momento di colpire i libri mentre Saturno e il Sole intellettuale dell'Acquario si allineano. Oggi impiegherai tutte le ore necessarie per diventare esperto nella materia che hai scelto. Quando condividi le tue conoscenze con altre persone, sarai un insegnante diligente che persevera finché tutti non capiscono la lezione. Se hai a che fare con questioni legali, prendere scorciatoie può causare problemi. È meglio fare le cose rigorosamente secondo le regole. Anche una persona intelligente e intraprendente come te potrebbe avere domande senza risposta.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 16 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Potrebbero sorgere tensioni tra te e qualcuno che non offre il supporto materiale di cui hai bisogno. Poiché l'idealista Sole dell'Acquario si fonde con l'esigente Saturno nella tua zona di risorse condivise, è improbabile che qualcuno sia all'altezza delle tue aspettative. Stai chiedendo troppo? O le persone su cui fai affidamento non riescono a dare il meglio che ricevono? Non dovresti aspettare che qualcuno si faccia avanti. Preparati a prenderti cura dei tuoi bisogni. Ottenere il supporto emotivo che desideri può essere difficile. Non prenderla sul personale se qualcuno non ti risponde. Oggi potresti non essere in cima alla loro lista di priorità.